MILANO--(BUSINESS WIRE)--Enthera Pharmaceuticals ("Enthera"), una società biotech che sviluppa farmaci biologici modificanti la malattia per trasformare il paradigma terapeutico di specifiche patologie autoimmuni ristabilendo le capacità delle cellule staminali in modo non tradizionale, annuncia oggi il completamento di un round di finanziamenti di Serie A per 28 milioni di euro.

