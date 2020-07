REDLANDS, Californiƫ--(BUSINESS WIRE)--Esri, de wereldleider op het gebied van locatie-informatie, heeft vandaag aangekondigd dat het heeft samengewerkt met het United Nations Population Fund (UNFPA) om het UNFPA COVID-19-populatie-kwetsbaarheidsdashboard te creƫren. Deze nieuwe interactieve tool biedt volksgezondheidswerkers, beleidsmakers en het grote publiek toegang tot nuttige informatie over populaties die kwetsbaar zijn voor coronavirusziekte 2019 (COVID-19) om paraatheid en respons te richten en levens te helpen redden.

