Terns Pharmaceuticals拓臻生物与翰森制药签署TRN-000632大中华区独家产品授权合作协议

福斯特城，加州；上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Terns Pharmaceuticals拓臻生物，一家专注于慢性肝脏疾病以及癌症的全球创新药企业，与翰森制药(3692:HK)，一家亚洲领先的研发驱动型制药公司，今天宣布双方签署了产品合作和授权协议。翰森制药将获得TRN-000632在大中华区的开发和商业化权益。TRN-000632是是一个高活性的BCR-ABL蛋白别构抑制剂，正在被用于开发慢性髓性白血病（CML）相关的适应症。

根据协议条款，翰森将获得TRN-000632在大中华区（中国大陆，香港，澳门，台湾）的独家开发和商业化权益。拓臻将获得总额不高于6800万美元的首付款，研发，注册，销售里程碑付款，另外未来还将获得基于产品销售额的提成。拓臻将保留产品在全球其他市场的开发和商业化权益。

“翰森是中国的慢性髓性白血病市场的领先企业，与翰森的合作对于TRN-000632非常契合。” 拓臻生物的研发副总裁Dr.Martijn Fenaux表示。“络氨酸激酶抑制剂的出现造福了很多慢性髓性白血病的患者，但还是有很多患者对这类药物有耐药反应，无法达到理想的治疗效果。TRN-000632可以靶向于变异的BCR-ABL蛋白独有的别构结合位点，与目前靶向于ATP活性结合位点的络氨酸激酶抑制剂有显著差异，因此将可以进一步提升治疗效果，降低患者耐药反应。我们非常期待与翰森的合作，也非常期待翰森在TRN-000632研发阶段的强力支持。”

“我们非常高兴可以和拓臻成为合作伙伴，共同为中国的慢性髓性白血病患者带来更好的治疗选择。慢性髓性白血病在中国有很大的患者群体，耐药问题是很大一部分患者维持良好治疗效果的一大障碍。”翰森制药的研发高级副总裁包如迪博士表示，“我们非常期待与拓臻的合作，共同快速推进项目的研发。”

TERNS pharmaceuticals拓臻生物

拓臻生物是一家专注于慢性肝脏疾病以及癌症的全球创新药企业，在中国上海和美国旧金山湾区均设有办公室。公司目前正在推进一系列非酒精性肝炎（NASH），原发性胆汁胆管炎（PBC）以及癌症领域的基于不同靶点的创新药。拓臻拥有优异的疾病生物学，药物化学，临床研发团队；致力于把更好的疗法带给中国的和全球的患者。

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关于翰森制药

翰森制药(3692:HK)是亚洲领先的研发驱动型制药公司，致力于关注满足临床未竟的医疗需求，持续不断地推出更多的创新产品，改善人类的健康和生命质量。翰森制药目前在中美拥有超过9000名员工。

翰森成立于1995年，具有卓越的研发实力与超过20年的研发、生产和产品商业化经验，在中枢神经系统、抗肿瘤、抗感染、糖尿病、消化道和心血管等六大领域具有领先水平。公司具有超过1200名研发人员，通过自主研发，已经成功上市4个1类创新药。迈灵达®（吗啉硝唑氯化钠注射液）是全球40年来首个硝基咪唑类抗厌氧菌创新药物。孚来美®（聚乙二醇洛塞那肽注射液）是我国首个长效GLP-1类降糖药物，也是全球第一款PEG化的长效降糖药物，疗效明确，安全性高且每周仅需注射一次。豪森昕福®（甲磺酸氟马替尼片）是中国首个自主研发的新型二代慢性髓系白血病类（CML）创新药。阿美乐®（甲磺酸阿美替尼片）用于治疗非小细胞肺癌，为3代EGFR抑制剂，解决T790M耐药性难题，延续患者生命。

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