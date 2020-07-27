Velodyne Lidar和PARIFEX解決方案提供智慧交通控制

搭載Velodyne雷射雷達感測器的PARIFEX交通管理解決方案可支援在圓環和十字路口監控自動駕駛車輛。（照片：PARIFEX）

PARIFEX在其交通監控解決方案中使用Velodyne的雷射雷達感測器，可幫助降低道路交通事故率，同時提高道路安全性。（照片：PARIFEX）

PARIFEX在其交通監控解決方案中使用Velodyne的雷射雷達感測器，可幫助降低道路交通事故率，同時提高道路安全性。（照片：PARIFEX）

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣佈與首屈一指的交通管理與速度測量系統提供商PARIFEX簽訂為期三年的銷售協議。PARIFEX將在其交通監控解決方案中使用Velodyne雷射雷達感測器，用於幫助降低道路交通事故率，同時提高道路安全性。

PARIFEX將為其NANO-CAM和NOMAD解決方案配備Velodyne Puck感測器，用於即時追蹤車輛、行人和騎自行車者等靜態和移動物體，同時保持匿名性。NANO-CAM可部署於測速執法以確保道路安全及其他應用，包括智慧城市、智慧停車和自動駕駛車輛導航輔助。NOMAD是一款多違規系統，可監控違規行為，包括紅燈、速度、停車標誌、手機使用等。PARIFEX是Automated with Velodyne計畫合作夥伴。

PARIFEX銷售經理Nathalie Deguen表示：「車輛速限及其他違反道路規定的執法對降低道路交通事故率和提高安全性至關重要。Velodyne雷射雷達為我們的解決方案帶來強大的技術，能夠提供我們用於車輛偵測、計數、定位和追蹤所需的範圍和精確度。Velodyne感測器在各種照明和天氣狀況下均具有強大的性能。」

Velodyne Lidar歐洲執行董事Erich Smidt表示：「PARIFEX提供的創新解決方案可幫助改善交通管理，以獲致更高的道路安全性。它們展示了在偵測解決方案中添加Puck感測器如何能夠在比傳統系統偵測更大的距離並提供準確、可靠的違規執法。使用Puck有助於PARIFEX提升系統性能，即使在跟車過近、改變方向和交通擁擠等惡劣的路況下亦是如此。」

Velodyne Puck感測器提供豐富的3D電腦感知資料，可即時偵測物體和自由空間。Puck是小型輕巧的雷射雷達感測器，偵測範圍達100公尺。其可靠性、動力效率和環景功能使其成為行人安全、車輛交通和停車位管理等智慧城市應用的理想解決方案。

關於Velodyne Lidar

Velodyne為自動駕駛和駕駛輔助提供智慧、強大的雷射雷達解決方案。Velodyne總部位於加州聖荷西，以其突破性的雷射雷達感測器技術組合而聞名於世。2005年，Velodyne的創辦人David Hall發明了即時環景雷射雷達系統，成為Velodyne Acoustics的一部分。Hall先生的發明徹底改變了汽車、新運輸方式、測繪、機器人和保安領域的感知和自主性。Velodyne的高性能產品系列包括廣泛的感測解決方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主駕駛進階型Alpha Prime™、經ADAS最佳化的Velarray™，以及駕駛輔助用開創性軟體Vella™。

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