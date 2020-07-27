Velodyne Lidar和PARIFEX解决方案提供智能交通控制

搭载Velodyne激光雷达传感器的PARIFEX交通管理解决方案可支持在环岛和交叉路口监控自动驾驶车辆。（照片：PARIFEX）

配备Velodyne激光雷达传感器的PARIFEX解决方案可部署于速度执法应用，以确保道路安全。（照片：PARIFEX）

PARIFEX在其交通监控解决方案中使用Velodyne的激光雷达传感器，可帮助降低道路交通事故率，同时提高道路安全性。（照片：PARIFEX）

PARIFEX在其交通监控解决方案中使用Velodyne的激光雷达传感器，可帮助降低道路交通事故率，同时提高道路安全性。（照片：PARIFEX）

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣布与领先的交通管理与速度测量系统提供商PARIFEX签订一份为期三年的销售协议。PARIFEX将在其交通监控解决方案中使用Velodyne激光雷达传感器，用于帮助降低道路交通事故率，同时提高道路安全性。

PARIFEX将为其NANO-CAM和NOMAD解决方案配备Velodyne Puck传感器，用于实时跟踪车辆、行人和骑行者等静态和移动物体，同时保持匿名性。NANO-CAM可部署于确保道路安全的速度执法及其他应用，包括智慧城市、智能停车和自动驾驶车辆导航辅助。NOMAD是一款多违规系统，可监控违规行为，包括红灯、速度、停车标志、手机使用等。PARIFEX是Automated with Velodyne计划合作伙伴。

PARIFEX销售经理Nathalie Deguen表示：“执行车辆限速及其他道路交规违反情况对降低道路交通事故率和提高安全性至关重要。Velodyne激光雷达为我们的解决方案带来强大的技术，能够提供我们用于车辆检测、计数、定位和跟踪所需的范围和精度。Velodyne传感器在各种光照和天气条件下均具有强大的性能。”

Velodyne Lidar欧洲执行董事Erich Smidt表示：“PARIFEX提供的创新解决方案可帮助改善交通管理，进而实现更高的道路安全性。它们展示了在检测解决方案中添加Puck传感器如何能够在比传统系统检测更大距离的情况下实现准确、可靠的违规执法。使用Puck有助于PARIFEX提升系统性能，即使在追尾、改变方向和交通拥堵等恶劣的路况下亦是如此。”

Velodyne Puck传感器提供丰富的3D计算机感知数据，可实时检测物体和自由空间。Puck是一种小型紧凑的激光雷达传感器，量程达100米。其可靠性、出力效率和环绕视图使其成为行人安全、车辆交通和停车位管理等智慧城市应用的理想解决方案。

关于Velodyne Lidar

Velodyne致力于为自动驾驶和驾驶辅助提供智能、强大的激光雷达解决方案。Velodyne总部位于加州圣何塞，以其突破性的激光雷达传感器技术组合而闻名于世。2005年，Velodyne的创始人David Hall发明了实时环绕视图激光雷达系统，成为Velodyne Acoustics的组成部分。Hall先生的发明彻底改变了面向汽车、新出行方式、测绘、机器人和安防领域的感知和自主性。Velodyne的高性能产品系列包括广泛的传感解决方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主驾驶高阶型Alpha Prime™、经ADAS优化的Velarray™以及驾驶辅助用开创性软件Vella™。

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