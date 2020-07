Wipro startet 5G Edge Services Solutions Suite

EAST BRUNSWICK, New Jersey, und BANGALORE, Indien--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozessdienstleistungen, gab heute bekannt, dass es seine 5G-Edge-Service-Lösungssuite auf den Markt bringen wird. Die von Wipro bereitgestellte Lösungs-Suite wird mit IBM TRIRIGA und IBM Edge Application Manager erstellt. Wipro wird mit Kunden zusammenarbeiten, um die Universal-Edge-Lösungssuite zu implementieren, welche 5G-Netzwerkfähigkeiten nutzt.

Die 5G-Edge-Service-Lösungssuite wurde entwickelt, um das bestehende BoundaryLess Enterprise – Universal-Edge-Portfolio von Wipro signifikant zu erweitern. Das Edge-Computing-fähige Angebot ermöglicht es Kommunikationsdienstanbietern und Mobilfunksendemastenbetreibern, ihre Anwendungen auf verteilten Edge-Geräten bereitzustellen. Die weiterentwickelte künstliche Intelligenz und die Cloud-basierten Dienste stellen sich den Herausforderungen des Edge-Computing. Das Angebot bietet Echtzeit-Sichtbarkeit und Dateneinblicke, die ein ganzheitliches Management der Edge-Infrastruktur für unternehmenskritische Anwendungen u. a. in den Bereichen Fertigung, Transport, Gesundheitswesen, Öl und Gas und Einzelhandel ermöglichen.

Diese Lösung soll den Kunden von Wipro eine bessere Datenkontrolle, geringere Kosten, schnellere Erkenntnisse und Maßnahmen sowie einen automatisierten und gesicherten Betrieb ermöglichen. Ein Schlüsselmodul der Lösung, hauptsächlich für das Telekommunikations-Ökosystem, bietet eine komplette Anwendungssuite, um eine sichere Gig-Economy rund um 5G-bezogene Dienste zu ermöglichen.

Wipro tritt dem IBM Edge Ecosystem bei, einer Initiative, die Partner bei der Implementierung von auf offenen Standards basierenden, nativen Cloud-Lösungen unterstützt. Diese können im großen Maßstab eingesetzt werden und Edge-Anwendungen autonom verwalten. Es wird erwartet, dass die Lösungen von Wipro in Verbindung mit IBM Edge Application Manager und TRIRIGA eine Reihe von Problemen im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Verwaltung global verteilter Dienste auf Geräten, privaten Edges und Multi-Access-Edges von Telekommunikationsbetreibern lösen werden.

Die 5G-Edge-Service-Lösungssuite integriert verschiedene Edge-Computing-Lösungen von IBM. Die beiden Unternehmen kündigten kürzlich eine Zusammenarbeit zur Entwicklung hybrider Cloud-Angebote an, um Unternehmen bei der Migration, Verwaltung und Transformation geschäftskritischer Workloads über öffentliche oder private Cloud- und firmeninterne IT-Umgebungen hinweg zu unterstützen. Die kürzlich gestartete Wipro IBM Novus Lounge wurde entwickelt, um Kundeninnovationen voranzutreiben und derartige industrietaugliche Lösungen aus öffentlichen und privaten Clouds auf die Edge zu verlagern.

Evaristus Mainsah, General Manager für Cloud, Cloud Pak und Edge Ecosystem bei IBM, sagte: „Die Konvergenz von 5G- und Edge-Computing wird neue Ebenen der Innovation in Gang setzen, und dies wiederum wird ein breites Ökosystem von Anbietern anspornen, die gemeinsam für eine wachsende Zahl von Edge-Möglichkeiten sorgen werden. Wir freuen uns über den Wert, den Wipro seinen Kunden bieten kann, die Universal Edge-Lösungen benötigen, um ihr Unternehmen in Richtung Edge-Computing zu erweitern.“

K.R. Sanjiv, Chief Technology Officer von Wipro Limited, sagte: „Unsere starken Fähigkeiten im Telekommunikationsbereich in Kombination mit unserer Führungsrolle im Bereich Cloud- und Infrastruktur-Lebenszyklus und den Investitionen in die Wipro IBM Novus Lounge rüsten uns gut dafür aus, diese branchenspezifischen Lösungen anzubieten. Wir sind überzeugt davon, dass dies eine effiziente Bereitstellung und Verwaltung der Infrastruktur für 5G und Edge für unsere Kunden in den Bereichen Telekommunikation, Fertigung, Öl und Gas und Einzelhandel ermöglichen wird.“

Wipro hat es sich zum Ziel gesetzt, der führende Partner für 5G-Lösungen und -Implementierungen für seine Kunden zu sein, ihnen strategische Beratung zur Technologie zu bieten und ihr Potenzial zur Generierung neuer Einnahmequellen zu erschließen. Wipros fundiertes Fachwissen in den Bereichen Entwicklung und Produktdesign ermöglicht es seinen Kunden, ihre 5G-Ziele in drei Hauptbereichen zu erreichen: Entwicklung, Aufklärung und Monetarisierung. Zusätzlich zu den 5G-Lebenszyklus-Dienstleistungen helfen die Spezialisierungen von Wipro in den Bereichen Automatisierung, Sicherheit und Unternehmenstransformation den Kunden bei der Umsetzung des Geschäftswerts ihrer digitalen Transformationsaktivitäten. Um mehr zu erfahren, klicken Sie bitte hier.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratungen und Geschäftsabläufe und bietet Lösungen an, mit deren Hilfe die Kunden ihre Geschäfte besser führen können. Wipro ermöglicht aufgrund seiner weitreichenden Branchenerfahrung und seines umfassenden Überblicks über „Business through Technology” positive Geschäftsergebnisse. Durch die Kombination von digitalen Strategien, kundenorientiertem Design, modernen Analyseverfahren und Methoden der Produktentwicklung unterstützt Wipro seine Kunden beim Aufbau erfolgreicher und anpassungsfähiger Geschäfte. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceangebot und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 180.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.wipro.com.

