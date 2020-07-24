MSCI宣佈與微軟結成策略性聯盟，以加速全球投資業的創新

紐約和華盛頓州雷德蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--MSCI Inc. (NYSE:MSCI Inc.)和微軟公司已結成策略性聯盟，以加速全球投資業的創新。透過MSCI的投資組合決策支援工具，將微軟的雲端運算和人工智慧技術與MSCI的全球業務網路相結合，兩家公司將為投資業開啟新的創新，並強化MSCI在全球最成熟投資人中的客戶體驗，這些投資人包括資產管理公司、資產所有者、避險基金和銀行。

最初，兩家公司將分階段將MSCI現有的產品、資料和服務轉移到首選雲端運算平臺Azure上，首先轉移指數和分析解決方案，隨後轉移環境、社會和治理(ESG)產品和評等；房地產資料和解決方案；以及MSCI的風險分析平臺Beon。對MSCI的資料和分析服務及基礎設施進行現代化改造，將使兩家公司能夠提供新功能，幫助投資人更快、更有效地管理資料，瞭解風險和績效的驅動因素。

此外，MSCI和微軟將探討合作機會，利用微軟的Azure和Power Platform，以及MSCI的ESG和氣候解決方案能力，推動氣候風險和ESG解決方案。根據兩家公司對永續發展的承諾，未來的合作旨在幫助投資人更加瞭解和解讀氣候變遷帶來的商業風險和機會。

MSCI董事長兼執行長Henry Fernandez表示：「隨著策略和商業模式演變，全球投資人對快速創新以及適應、建構和管理大數據和改善操作效率的需求正快速成長。我們與微軟結成的策略性聯盟彰顯出MSCI致力於推動產品和服務的科技不斷創新，以幫助投資人達成他們想要的投資結果。」

MSCI首席科技長兼工程主管Jigar Thakkar補充道：「與微軟的策略性合作是我們在長期創新傳統中邁出的最新一步，我們對這種關係的長期潛力感到興奮。MSCI是著眼於未來的企業，Azure使我們不僅能夠提升能力和當今的客戶解決方案，而且提供平臺以加速我們打造世界級技術和工具的進程，從而解決投資業未來的挑戰。」

微軟雲端運算和人工智慧執行副總裁Scott Guthrie表示：「投資人依靠尖端科技來提供智慧型洞察，並管理風險和偵測異常情況，從而協助客戶達成投資目標。利用Azure及其人工智慧能力，輔以MSCI的專長和在投資生態系統中的地位，我們將能夠加速創新，協助投資人進一步改善客戶的績效。」

微軟Azure應用和基礎設施副總裁Merrie Williamson表示：「這一聯盟為全球投資界開啟了令人興奮的待開發領域。MSCI對創新的不懈追求，結合微軟深厚的資料專長、完善的合作夥伴生態系統以及進入市場的能力，令這一聯盟有潛力加速投資業創新。」

關於MSCI

MSCI是為全球投資界提供關鍵決策支援工具和服務的一流公司。我們擁有超過45年的研究、資料與科技專長，致力於協助客戶理解和分析風險與回報的主要驅動因素，並且充滿自信地建立更加有效的投資組合，從而做出更明智的投資決策。我們創建了業界領先的研究提升型解決方案，客戶可利用這些解決方案獲得投資洞察，並改善投資流程的透明度。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.msci.com。

關於微軟

微軟(Nasdaq “MSFT” @microsoft)致力於促成智慧雲和智慧端時代的數位轉型。其使命是賦予地球上每個人和每個組織更多的權能，以獲致更多成就。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法》中規定的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述與未來事件或未來財務業績有關，並且涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能造成實際結果、活動水準、業績或成就與這些陳述中明示或暗示的實際成果、活動水準、業績或成就出現實質性差異的因素。在某些情況下，您可從「可以」、「可能 」、「預計 」、「打算 」、「計畫 」、「尋求 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」或「繼續 」或上述措辭的否定形式或其他類似表述確定前瞻性陳述。您不應過度依賴前瞻性陳述，因為其涉及已知和未知的風險、不確定性和在某些情況下超出MSCI的控制並可能對實際成果、活動水準、業績或成就產生實質影響的其他因素。

其他可能對實際成果、活動水準、業績或成就產生實質影響的因素，請見MSCI 2020年2月18日向美國證券交易委員會(“SEC”)遞交之截至2019年12月31日會計年度的Form 10-K年報，以及向SEC遞交或提供的Form 10-Q季報和Form 8-K臨時報告。如果任何風險或不確定性成為事實，或者MSCI的基本假設被證明有誤，那麼實際結果可能與MSCI的預測出現顯著差異。本新聞稿中的任何前瞻性陳述均反映MSCI目前對未來事件的看法，並且可能受到與MSCI營運、經營結果、成長策略和流動性相關的各種風險、不確定性和假設的影響。除非法律要求，否則MSCI不承擔出於任何原因（無論是因為出現新資訊、未來事件或其他原因）而公開更新或修訂這些前瞻性陳述的義務。

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