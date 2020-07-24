MSCI宣布与微软结成战略联盟，以加速全球投资行业的创新

纽约和华盛顿州雷德蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--MSCI Inc. (NYSE:MSCI Inc.)和微软公司已结成战略联盟，以加速全球投资行业的创新。通过MSCI的投资组合决策支持工具将微软的云计算和人工智能技术与MSCI的全球业务网络相结合，两家公司将为投资行业开启新的创新，并增强MSCI在全球最成熟投资者中的客户体验，这些投资者包括资产管理公司、资产所有者、对冲基金和银行。

最初，两家公司将分阶段将MSCI现有的产品、数据和服务转移到作为其首选的云计算平台Azure上，首先转移其指数和分析解决方案，随后转移其环境、社会和治理(ESG)产品和评级；房地产数据和解决方案；以及MSCI的风险分析平台Beon。通过对MSCI的数据和分析服务及基础设施进行现代化改造，两家公司将能够提供新功能，帮助投资者更快、更有效地管理数据，了解风险和业绩的驱动因素。

此外，MSCI和微软将探讨合作机会，利用微软的Azure和Power Platform以及MSCI的ESG和气候解决方案能力，推动气候风险和ESG解决方案。根据两家公司对可持续发展的承诺，未来的合作旨在帮助投资者更好地了解和解读气候变化带来的商业风险和机会。

MSCI董事长兼首席执行官Henry Fernandez表示：“ 随着战略和商业模式演变，全球投资者对快速创新以及适应、构建和管理大数据和提高运营效率的需求正高速增长。我们与微软结成的战略联盟彰显出MSCI致力推动我们产品和服务技术不断创新，以帮助投资者实现他们想要的投资结果。”

MSCI首席技术官兼工程主管Jigar Thakkar补充道：“ 我们与微软的战略合作是我们在长期创新传统中迈出的最新一步，我们对这种关系的长期潜力感到兴奋。MSCI是一家着眼于未来的企业，Azure使我们不仅能够增强我们的能力和当今的客户解决方案，而且提供了一个平台，加速我们打造世界级技术和工具的进程，从而解决投资行业未来的挑战。”

微软云计算和人工智能执行副总裁Scott Guthrie表示：“ 投资者依靠尖端技术实现智能化洞察，并管理风险和检测异常情况，从而帮助客户实现投资目标。通过利用Azure及其人工智能能力，辅以MSCI的专长和在投资生态系统中的地位，我们将能够加速创新，帮助投资者更好地改善客户的业绩。”

微软Azure应用和基础设施副总裁Merrie Williamson表示：“ 这一联盟为全球投资界开启了令人兴奋的前沿领域。MSCI对创新的不懈追求，结合微软深厚的数据专长、完善的合作伙伴生态系统以及进入市场的能力，令这一联盟有潜力加速投资行业创新。”

关于MSCI

MSCI是一家为全球投资界提供关键决策支持工具和服务的领先公司。我们拥有超过45年的研究、数据与技术专长，致力于帮助客户理解和分析风险与回报的主要驱动因素，并且充满自信地建立更加有效的投资组合，从而做出更加明智的投资决策。我们创建了业界领先的研究提升型解决方案，客户可利用这些解决方案获得投资洞察，并提高投资流程的透明度。如需了解更多信息，请访问www.msci.com。

关于微软

微软(Nasdaq “MSFT” @microsoft)致力于实现智能云和智能端时代的数字转型。其使命是赋予地球上每个人和每个组织更多的权能，以获致更多成就。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法案》中规定的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述与未来事件或未来财务业绩有关，并且涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能造成实际结果、活动水平、业绩或成就与这些陈述中明示或暗示的实际成果、活动水平、业绩或成就出现实质性差异的因素。在某些情况下，您可通过“可以”、“可能”、“预计”、“打算”、“计划”、“寻求”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”或上述措辞的否定形式或其他类似表述确定前瞻性陈述。您不应过度依赖前瞻性陈述，因为其涉及已知和未知的风险、不确定性和在某些情况下超出MSCI的控制并可能对实际成果、活动水平、业绩或成就产生实质影响的其他因素。

其他可能对实际成果、活动水平、业绩或成就产生实质影响的因素请见MSCI 2020年2月18日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交、截至2019年12月31日财年的Form 10-K年报以及向SEC提交或提供的Form 10-Q季报和Form 8-K临时报告。如果任何风险或不确定性成为现实，或者MSCI的基本假设被证明有误，那么实际结果可能与MSCI的预测出现显著差异。本新闻稿中的任何前瞻性陈述均反映出MSCI目前对未来事件的看法，并且可能受与MSCI运营、运营结果、增长策略和流动性相关的各种风险、不确定性和假设影响。除非法律要求，否则MSCI不承担出于任何原因（无论是因为出现新信息、发生未来事件或其他原因）公开更新或修订这些前瞻性陈述的义务。

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