国泰君安国际获标普重申「BBB+」长期发行人评级

香港--(BUSINESS WIRE)--国泰君安国际控股有限公司（「国泰君安国际」、「公司」，股份代号：1788.HK）欣然宣布，国际信用评级机构标准普尔（「标普」）近日更新对母公司国泰君安证券与其子公司国泰君安国际的信贷评级报告，其中重申对国泰君安国际的「BBB+」长期及「A-2」短期发行人评级，展望为「稳定」。年初，公司亦获得穆迪重申Baa2长期发行人评级，现拥有的信用评级水平于在港中资证券公司中处于领先。

有关国泰君安国际，标普报告中认为（详细报告请联系标普）：

公司为母公司国泰君安证券核心子公司，对母公司有较大程度的贡献。给予国泰君安国际评级亦跟随对母公司国泰君安证券的评级水平 预计公司将间接受惠于上海市政府对母公司国泰君安证券的强力支持 作为母公司国泰君安证券核心的国际平台，国泰君安国际在母公司于香港IPO上市过程中发挥了重要作用。截至2019年底，母公司国泰君安证券对公司的持股比例维持在68.48%，预计在未来1-2年内，国泰君安国际对于母公司的贡献度会持续上升 预计公司将继续享有母公司在业务发展上的支持，并维持良好的资本及资金流动状况

关于国泰君安国际 （1788.HK）

国泰君安国际是中国证券公司国际化的先行者和引领者。公司是首家通过首次公开发售方式于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。以香港为业务基地，国泰君安国际提供多样化综合金融服务，核心业务包括：财富管理、企业融资、贷款及融资、资产管理与金融产品。

公司为恒生综合指数、恒生综合大中型指数、富时香港指数、富时香港除 H 股指数及富时社会责任指数成分股。 目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予「Baa2/Prime-2」及「BBB+/A-2」 长期发行人评级。

公司控股股东国泰君安证券股份有限公司（上交所股票代号 601211.SS，港交所股票代号 2611.HK）为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。凭借母公司强劲经营支持，国泰君安国际将锐意开拓并深化香港及亚太市场，成为区内拥有市场影响力的重要金融机构。

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