國泰君安國際獲標普重申「BBB+」長期發行人評級

香港--(BUSINESS WIRE)--國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」、「公司」，股份代號：1788.HK）欣然宣佈，國際信用評級機構標準普爾（「標普」）近日更新對母公司國泰君安證券與其子公司國泰君安國際的信貸評級報告，其中重申對國泰君安國際的「BBB+」長期及「A-2」短期發行人評級，展望為「穩定」。年初，公司亦獲得穆迪重申Baa2長期發行人評級，現擁有的信用評級水準於在港中資證券公司中處於領先。

有關國泰君安國際，標普報告中認為（詳細報告請聯繫標普索取）：

公司為母公司國泰君安證券核心子公司，對母公司有較大程度的貢獻。給予國泰君安國際評級亦跟隨對母公司國泰君安證券的評級水平 預計公司將間接受惠於上海市政府對母公司國泰君安證券的強力支持 作為母公司國泰君安證券核心的國際平台，國泰君安國際在母公司於香港IPO上市過程中發揮了重要作用。截至2019年底，母公司國泰君安證券對公司的持股比例維持在68.48%，預計在未來1-2年內，國泰君安國際對於母公司的貢獻度會持續上升 預計公司將繼續享有母公司在業務發展上的支持，并維持良好的資本及資金流動狀況

關於國泰君安國際 （1788.HK）

國泰君安國際是中國證券公司國際化的先行者和引領者。公司是首家通過首次公開發售方式於香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。以香港為業務基地，國泰君安國際提供多樣化綜合金融服務，核心業務包括：財富管理、企業融資、貸款及融資、資産管理與金融產品。

公司為恆生綜合指數、恆生綜合大中型指數、富時香港指數、富時香港除 H 股指數及富時社會責任指數成分股。 目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2/Prime-2」及「BBB+/A-2」 長期發行人評級。

公司控股股東國泰君安証券股份有限公司（上交所股票代號 601211.SS，港交所股票代號 2611.HK）為中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。憑藉母公司強勁經營支援，國泰君安國際將銳意開拓並深化香港及亞太市場，成為區內擁有市場影響力的重要金融機構。

更多關於國泰君安國際資料：