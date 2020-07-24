Energy Impact Partners宣佈微軟將加入全球創新平臺

紐約和倫敦--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--引領向永續能源未來過渡的全球性投資平臺Energy Impact Partners (EIP)宣佈，微軟公司(Microsoft Corp.)將透過其新創立的10億美元氣候創新基金(Climate Innovation Fund)，加入EIP的全球合作夥伴網路。

EIP的合作夥伴網路包括30多家大型能源和工業公司，他們加入EIP的全球聯盟是以加快創新步伐和迅速擴大重要氣候解決方案的採用為共同的使命。EIP開創出獨特的合作參與模式，這種模式可提升洞察和最佳實務，投資變革型企業，並促進其投資組合與投資者群體之間專屬的工業合作夥伴關係，以支援清潔科技初創企業的發展。

EIP創辦人、管理合夥人Hans Kobler表示：「欲在這個採取行動的關鍵十年重新設想永續能源未來，業界和創新者必須共同努力。我們欣然歡迎微軟加入我們的全球創新平臺。他們的經驗和專長將在追求這項共同事業的過程中鞏固我們非凡聯盟的實力。」

微軟一直堅持不懈追求負碳排放(carbon-negative)的未來，做出範圍更廣的承諾，而1月份推出的氣候創新基金便是其中的一部分，該基金旨在加快全球碳減排、碳捕集和碳移除技術的開發。在接下去的四年內，微軟承諾投資10億美元於需要資金來擴大市場規模的氣候解決方案，以及將加快現有氣候解決方案和創造新科技的投資專案。由於其雲端足跡遍佈全球，微軟依賴世界各地的能源系統。對電網韌性、備用電源、能效和負載管理的投資，可為其自身業務提供洞察和解決方案。微軟承諾到2030年達成負碳排放目標，請造訪Microsoft on the Issues網誌瞭解更多有關該公司碳目標的資訊。

微軟氣候創新基金總監Brandon Middaugh表示：「微軟和EIP都深知，欲快速發展出科技變革來因應氣候變遷問題，我們需要投資於加速創新，促進合作夥伴之間的知識共享，並加強合作。EIP平臺創造出創新的生態系統，投資組合公司和投資者能夠合作解決能源和運輸領域脫碳和數位化的重大挑戰。」Middaugh也將加入EIP ESG顧問委員會。

關於Energy Impact Partners

Energy Impact Partners (EIP)是引領向永續能源未來過渡的全球性投資平臺。EIP集結了企業家和全世界最具遠見的能源和工業公司的力量，共同促進創新。EIP管理的資產規模超過15億美元，投資專案遍佈全球，涵蓋創投、成長型、信用和基礎設施專案，在紐約、舊金山、棕櫚灘、倫敦、科隆設有辦事處，並很快將在奧斯陸設立辦事機構，擁有一支由超過45位專業人士組成的團隊。如欲瞭解有關EIP的更多資訊，請造訪www.energyimpactpartners.com。

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