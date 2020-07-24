Energy Impact Partners宣布微软将加入全球创新平台

纽约和伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--引领向可持续能源未来转变的全球性投资平台Energy Impact Partners (EIP)宣布，微软公司(Microsoft Corp.)将通过其新创立的10亿美元气候创新基金(Climate Innovation Fund)加入EIP的全球合作伙伴网络。

EIP的合作伙伴网络包括30多家大型能源和工业公司，他们加入EIP的全球联盟以加快创新步伐和迅速扩大重要气候解决方案的采用为共同的使命。EIP开创了一种独特的合作参与模式，这种模式可提升洞察和最佳实践，投资变革型企业，并通过促进其投资组合与投资者群体之间专门的工业合作伙伴关系，支持清洁技术初创企业的发展。

EIP创始人、管理合伙人Hans Kobler表示：“要想在这个采取行动的关键十年重新设想一个可持续的能源未来，行业和创新者必须共同努力。我们欣然欢迎微软加入我们的全球创新平台。他们的经验和专长将在追求这项共同事业的过程中巩固我们非凡联盟的实力。”

微软一直坚持不懈追求负碳(carbon-negative)未来，做出范围更广的承诺，而1月份推出的气候创新基金便是其中一部分内容，该基金旨在加快全球碳减排、碳捕获和碳去除技术的开发。在接下去的四年内，微软承诺向需要资金来扩大市场影响的气候解决方案以及将加快现有气候解决方案和创造新技术的投资项目投入10亿美元。由于其云足迹遍布全球，微软依赖世界各地的能源系统。对电网弹性、备用电源、能效和负载管理的投资可为其自身业务提供洞见和解决方案。微软承诺到2030年实现负碳目标，请访问Microsoft on the Issues网页了解更多有关该公司碳目标的信息。

微软气候创新基金总监Brandon Middaugh表示：“微软和EIP都深知，要想快速做出技术变革来应对气候变化问题，我们需要投入人力物力来加速创新，促进合作伙伴之间的知识共享，并加强合作。EIP平台创造了一个创新的生态系统，投资组合公司和投资者能够合作解决能源和交通运输领域脱碳和数字化的重大挑战。”Middaugh也将加入EIP ESG顾问委员会。

关于Energy Impact Partners

Energy Impact Partners (EIP)是引领向可持续能源未来转变的全球性投资平台。EIP集结了企业家和世界最具远见的能源和工业公司的力量，共同促进创新。EIP管理的资产规模超过15亿美元，投资项目遍布全球，涵盖风险、成长型、信用和基础设施项目，其在纽约、旧金山、棕榈滩、伦敦、科隆设有办事处，并很快将在奥斯陆设立办事机构，拥有一支由超过45位专业人士组成的员工队伍。如需了解有关EIP的更多信息，请访问www.energyimpactpartners.com。

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