Andersen Global繼續在加勒比海地區擴張，於蘇利南增設法律業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global透過與總部位於巴拉馬利波的律師事務所Van Dijk-Silos的合作協定，為其在蘇利南的業務增添深度，隨著其繼續在加勒比海地區快速擴張，此舉進一步強化該組織的法律能力。

這家全方位服務型律師事務所成立於20多年前，由Jennifer Van Dijk-sillos博士創立，管理合夥人Nailah Van Dijk領導，擁有10多名專業人員，廣泛服務於民法的各個領域，提供商法、勞動法、家庭法以及國際私法和公法等方面的服務。

管理合夥人Nailah Van Dijk 表示：「我們對本所的客戶服務、可靠性和主題專長感到自豪。與Andersen Global的合作將使我們能夠為客戶提供一流的解決方案，並且不僅是在區域內，而且可在全球擴大我們的業務版圖和服務能力。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「Van Dijk-Silos為我們在加勒比海的擴張增添另一層面，進一步鞏固我們在該關鍵市場的地位。Nailah和她的團隊展現出最高的專業水準，在處理客戶事務時強調透明性和獨立性。我相信，隨著我們將該集團的平臺和能力整合到我們的全球策略之中，雙方可以攜手合作，擴大該集團在加勒比海地區的平臺和能力。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過183個據點和逾6,000名專業人員。

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