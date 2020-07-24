Andersen Global继续在加勒比地区的扩张，于苏里南增设法律业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global通过与总部位于帕拉马里博的律师事务所Van Dijk-Silos的合作协议，为其在苏里南的业务覆盖增添了深度，随着其继续在加勒比地区的快速扩张，此举进一步加强了该组织的法律能力。

这家全方位服务型律师事务所成立于20多年前，由Jennifer Van Dijk-sillos博士创立，管理合伙人Nailah Van Dijk领导，拥有10多名专业人员，广泛服务于民法的各个领域，提供商法、劳动法、家庭法以及国际私法和公法等方面的服务。

管理合伙人Nailah Van Dijk 表示：“我们为我们的客户服务、可靠性和主题专长感到自豪。我们与Andersen Global的合作将使我们能够为我们客户提供一流解决方案，并且不仅在区域范围内，而且在全球范围内扩大我们的业务覆盖和服务能力。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“Van Dijk-Silos为我们在加勒比的扩张增添了另一维度，进一步巩固了我们在该关键市场的地位。Nailah和她的团队展现出了最高的专业水准，在处理客户事务时强调透明度和独立性。我相信，随着我们将该集团的平台和能力融入我们的全球战略，双方可以通过携手合作来扩展该集团在加勒比地区的平台和能力。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过183个分支机构和逾6,000名专业人员。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。