Biolog-id提升南德州血液和組織中心對COVID-19的應變能力

亞特蘭大--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Biolog-id, LLC是血製品互聯解決方案的全球領導者，南德州血液和組織中心是為全德州及周邊地區提供血液製品的主要機構，在其供應鏈中已成功使用Biolog-id的專用恢復期血漿解決方案達三個月。部署中的解決方案提供恢復期血漿從採集到配送的即時能見度，從而簡化庫存、改善效率，並最終擴大捐血回報。更好的庫存能見度有助於恢復期血漿的高效管理，因此可為需要它們的COVID-19病患增加這些稀有寶貴抗體的可用性。

南德州血液和組織中心營運長Elizabeth Waltman表示：「對於我們的團隊而言，確保Biolog-id解決方案能適應這類獨特產品的製造、法規和市場狀況的快速變化至關重要。三個月後，我們充分意識到靈活性對我們的血液中心以及依賴我們的COVID-19病患的重要性。」

Biolog-id LLC創新與分析副總裁Amit Mayer表示：「在處理對恢復期血漿解決方案的需求時，我們採用了盒內思考方式進行創新。這使我們能發揮硬體、軟體和產業專有技術現有元素的優勢，快速開發出全新類型血製品的強大解決方案。」

Biolog-id LLC執行長Troy L. Hilsenroth表示：「我們的合作文化完美契合南德州血液和組織中心的需求及其為病患治療結果帶來有利影響的願望。我們部署的解決方案展現出雙方的共同承諾，即尋找更好的新方法來追蹤、儲存和配送高價值的醫療保健產品。」

關於Biolog-id

Biolog-id開發出獲得專利的智慧解決方案，用於管理和追溯醫院供應鏈全程中敏感的高價值保健產品，以確保從捐血者到病患的安全配送。Biolog-id在北美、歐洲、中東、印度和亞太地區營運，在全球擁有90名員工。Biolog-id由其創辦人、管理者和Xerys基金會所有。

公司網址：www.biolog-id.com

關於南德州血液和組織中心

南德州血液和組織中心(STBTC)是非營利社區血液中心，為南德州48個縣的100家醫院提供血液、血漿、血小板和其他血液成分。它是該地區最大的血液供應者。此外，它採集和配送用於移植的人體捐贈組織。STBTC服務南德州社區已有45年歷史。它是BioBridge Global非營利組織家族的一員，該組織提供再生醫學和研究服務，包括血庫和資源管理；細胞療法；臍帶血採集儲存；採集和配送用於移植的人體捐贈組織；檢測血液和血漿製品，以幫助美國和全球的病患。STBTC在南德州擁有7間捐血室，每年出動數百次捐血車。STBTC網址SouthTexasBlood.org。

公司網址：www.southtexasblood.org

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