Biolog-id提升南德克萨斯血液和组织中心对COVID-19的应变能力

亚特兰大--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Biolog-id, LLC是血制品互联解决方案的全球领导者，南德克萨斯血液和组织中心是全德克萨斯州及周边地区的领先血液品提供商，在其供应链中已成功使用Biolog-id专用康复血浆解决方案达三个月。部署中的解决方案提供了康复血浆从采集到配送的实时可见性，从而简化了库存、提高了效率，并最终使献血回报最大化。更好的库存可见性有助于康复血浆的高效管理，因此增加了这些稀有宝贵抗体对需要它们的COVID-19患者的可用性。

南德克萨斯血液和组织中心首席运营官Elizabeth Waltman表示：“对于我们的团队而言，确保Biolog-id解决方案能适应这类独特产品的制造、法规和市场条件的快速变化是至关重要的。三个月后，我们充分意识到灵活性对我们的血液中心以及依赖我们的COVID-19患者的重要性。”

Biolog-id LLC创新与分析副总裁Amit Mayer表示：“在满足对康复血浆解决方案的需求时，我们采用了盒内思考方式进行创新。这使我们能发挥硬件、软件和行业专有技术现有元素的优势，快速开发出面向全新类型血制品的强大解决方案。 ”

Biolog-id LLC首席执行官Troy L. Hilsenroth表示：“我们的合作文化完美契合南德克萨斯血液和组织中心的需求及其积极影响患者转归的愿望。我们部署的解决方案彰显了双方的共同承诺，即寻找新的更好的方法来跟踪、存储和配送高价值健保产品。”

关于Biolog-id

Biolog-id开发了一项获得专利的智能解决方案，用于管理和追溯医院供应链全程敏感的高价值健保产品，以确保从献血者到患者的安全配送。Biolog-id在北美、欧洲、中东、印度和亚太地区运营，在全球拥有90名员工。Biolog-id由其创始人、管理者和Xerys基金会所有。

公司网址：www.biolog-id.com

关于南德克萨斯血液和组织中心

南德克萨斯血液和组织中心(STBTC)是一家非营利社区血液中心，向南德克萨斯48个县的100家医院提供血液、血浆、血小板和其他血液成分。它是该地区最大的血液供应商。此外，它采集和配送用于移植的人体捐献组织。STBTC服务南德克萨斯社区已有45年历史。它是BioBridge Global非营利组织家族的一员，该组织提供再生医学和研究服务，包括血库和资源管理；细胞疗法；脐带血采集储存；采集和配送用于移植的人体捐献组织；检测血液和血浆制品，以帮助美国和全球的患者。STBTC在南德克萨斯拥有7间捐献室，每年进行数百次移动采血。STBTC网址SouthTexasBlood.org。

公司网址：www.southtexasblood.org

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