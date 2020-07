MSCI annonce une alliance stratégique avec Microsoft pour accélérer l'innovation dans le secteur de l'investissement mondial

NEW YORK & REDMOND, Washington.--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE : MSCI) et Microsoft Corp. ont constitué une alliance stratégique pour accélérer l'innovation dans le secteur des investissements mondiaux. En associant la puissance des technologies de cloud computing et d'IA de Microsoft à la portée mondiale de MSCI, grâce à son portefeuille d'outils d'aide à la décision en matière d'investissement, les entreprises ouvriront la voie à de nouvelles solutions pour le secteur et amélioreront l'expérience des clients de MSCI parmi les investisseurs les plus exigeants du monde, notamment les gestionnaires d'actifs, les propriétaires d'actifs, les fonds spéculatifs et les banques.

Dans un premier temps, les entreprises se concentreront sur la migration par étapes des produits, données et services existants de MSCI vers Azure, qui deviendra leur plateforme cloud privilégiée, en commençant par ses solutions Index et Analytics suivies par les produits relatifs aux thèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et aux produits de notation ; les solutions pour l'immobilier et les données ; ainsi que la plateforme d'analyse des risques Beon de MSCI. En modernisant les services et l'infrastructure de données et d'analyse de MSCI, les entreprises seront en mesure de fournir de nouvelles capacités qui aideront les investisseurs à gérer les données plus rapidement et plus efficacement ainsi qu'à comprendre les facteurs de risque et de performance.

En outre, MSCI et Microsoft exploreront les possibilités de collaboration pour développer les solutions en matière de risques climatiques et d'ESG, en tirant parti des capacités de la plateforme Azure et Power de Microsoft et des solutions proposées par MSCI dans ces domaines. Cette future collaboration, en accord avec l'engagement des deux organisations prônant le développement durable, vise à aider les investisseurs à mieux comprendre et interpréter les risques et les opportunités commerciales qu'apporte le changement climatique.

"Les besoins des investisseurs d'innover et de s'adapter rapidement à mesure que les stratégies et les modèles d'entreprise évoluent, de construire et de gérer des données volumineuses et d'améliorer l'efficacité opérationnelle augmentent à une vitesse critique dans le monde entier", a déclaré Henry Fernandez, président et directeur général de MSCI. "Notre alliance stratégique avec Microsoft souligne l'engagement de MSCI à promouvoir une innovation constante dans la technologie de nos produits et services afin d'aider les investisseurs à atteindre les résultats d'investissement escomptés".

"Notre collaboration stratégique avec Microsoft est la dernière étape de notre héritage d'innovation établi de longue date et nous sommes très enthousiastes quant au potentiel à long terme de cette relation", a ajouté Jigar Thakkar, directeur de la technologie et chef de l'ingénierie de MSCI. "MSCI est une entreprise tournée vers l'avenir et Azure nous permet non seulement d'améliorer nos capacités et les solutions clients d'aujourd'hui, mais aussi de fournir la plateforme nécessaire pour accélérer notre cheminement dans la construction d'une technologie et d'outils de classe mondiale pour résoudre les défis de l'industrie de l'investissement de demain".

"Les investisseurs s'appuient sur des technologies de pointe pour fournir des informations intelligentes, gérer les risques et détecter les anomalies afin d'aider les clients à atteindre leurs objectifs d'investissement", a déclaré Scott Guthrie, vice-président exécutif, Cloud +AI, Microsoft. "En exploitant la puissance d'Azure et ses capacités d'IA, ainsi que l'expertise et la position de MSCI au sein de l'écosystème d'investissement, nous serons en mesure d'accélérer les nouvelles innovations qui aident les investisseurs à mieux optimiser les capacités de performance de leurs clients".

"Cette alliance ouvre des frontières passionnantes pour la communauté mondiale des investisseurs", a déclaré Merrie Williamson, vice-présidente de Microsoft pour Azure Apps and Infrastructure. "La combinaison de la poursuite incessante de l'innovation par MSCI avec la profonde expertise de Microsoft en matière de données, l'écosystème de partenaires étendu et les capacités de mise sur le marché forme une alliance qui a le potentiel d'accélérer le secteur de l'investissement".

MSCI est un fournisseur de premier plan d'outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté internationale des investisseurs. Forts d'une expérience de plus de 45 ans dans la recherche, les données et la technologie, nous permettons à nos clients de comprendre et d'analyser les facteurs clés en matière de risques et de rendement afin de prendre des décisions éclairées pour leurs investissements et de constituer en toute confiance des portefeuilles plus performants. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d'investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.msci.com.

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) facilite la transformation numérique pour l'ère d'un cloud et d'une périphérie intelligents. Sa mission est de donner à chaque personne et à chaque organisation de la planète les moyens d'en faire plus.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives concernent des événements futurs ou des performances financières futures et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire que les résultats, niveaux d'activité, performances ou réalisations réels soient matériellement différents des résultats, niveaux d'activité, performances ou réalisations futurs exprimés ou impliqués par ces déclarations. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par l'utilisation de mots tels que "peut, pourrait, s'attendre à, avoir l'intention, planifier, chercher, anticiper, croire, estimer, prédire, avoir l'intention de ou continuer", ou par la négative de ces termes ou d'autres termes comparables. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives car elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui sont, dans certains cas, hors du contrôle de MSCI et qui pourraient affecter matériellement les résultats réels, les niveaux d'activité, les performances ou les réalisations.

D'autres facteurs susceptibles d'affecter de manière significative les résultats réels, les niveaux d'activité, les performances ou les réalisations peuvent être trouvés dans le rapport annuel de MSCI sur le formulaire 10-K pour l'exercice fiscal se terminant le 31 décembre 2019, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC") le 18 février 2020, ainsi que dans les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et les rapports actuels sur le formulaire 8-K déposés ou transmis à la SEC. Si l'un de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou si les hypothèses sous-jacentes de MSCI se révèlent incorrectes, les résultats réels peuvent varier de manière significative par rapport aux prévisions de MSCI. Toute déclaration prospective figurant dans le présent communiqué de presse reflète les vues actuelles de MSCI concernant des événements futurs et est soumise à ces risques et incertitudes ainsi qu'à d'autres risques, incertitudes et hypothèses liés aux activités, aux résultats d'exploitation, à la stratégie de croissance et aux liquidités de MSCI. MSCI n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations prospectives pour quelque raison que ce soit, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

