NEW YORK & LONDON--(BUSINESS WIRE)--Energy Impact Partners (EIP), een wereldwijd investeringsplatform dat de overgang naar een duurzame energietoekomst leidt, heeft aangekondigd dat Microsoft Corp. zich aansluit bij het wereldwijde partnernetwerk van EIP via zijn nieuw gevormde $ 1 miljard Climate Innovatiefonds.

Het partnernetwerk van EIP omvat meer dan 30 grote energie- en industriële bedrijven, die zich bij de wereldwijde coalitie van het bedrijf voegen rond een gedeelde missie om het innovatietempo te versnellen en de acceptatie van kritische klimaatoplossingen snel op te schalen. EIP heeft een uniek pioniersmodel voor samenwerking ontwikkeld dat inzichten en beste praktijken verbetert, investeert in transformatieve bedrijven en de groei van startups voor schone technologie ondersteunt door het faciliteren van toegewijde industriële partnerschappen tussen zijn portefeuille en investeerdersbasis.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.