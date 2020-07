L’EIP (Energy Impact Partners) annonce que Microsoft rejoint sa plateforme mondiale de l’innovation

NEW YORK et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--L’EIP (Energy Impact Partners), une plateforme d’investissement mondiale favorisant la transition vers un avenir énergétique durable, a annoncé que Microsoft Corp. rejoint le réseau mondial de partenaires de l’EIP via son nouveau Climate Innovation Fund (fonds pour l’innovation climatique) doté d’1 milliard de dollars

Le réseau de partenaires de l’EIP compte plus de 30 grandes entreprises énergétiques et industrielles formant une coalition mondiale en faveur d’une mission commune: accélérer le rythme de l’innovation et faire adopter à grande échelle des solutions climatiques décisives. L’EIP a été la pionnière d’un modèle unique d’engagement collaboratif qui développe les connaissances et diffuse les meilleures pratiques, investit dans des entreprises transformatrices et soutient la croissance de start-ups axées sur les technologies propres en facilitant la formation de partenariats industriels dédiés entre son portefeuille et sa base d’investisseurs.

«Pour réinventer un avenir énergétique durable, il est crucial d’agir au cours de cette décennie et il est donc essentiel que les industriels et les innovateurs travaillent ensemble. Nous sommes ravis d’accueillir Microsoft sur notre plateforme d’innovation mondiale. Leur expérience et leur expertise ne pourront que renforcer l’impact de notre remarquable coalition sur cette cause commune», déclare Hans Kobler, fondateur et associé directeur d’EIP.

Lancé en janvier dans le cadre de l’engagement ferme et permanent de Microsoft en faveur d’un avenir décarboné, le Climate Innovation Fund a été créé pour accélérer le développement à l’échelle mondiale des technologies de réduction, de capture et d’élimination du carbone. Au cours des quatre prochaines années, Microsoft s’est engagé à investir 1 milliard de dollars dans des solutions climatiques ayant besoin de capitaux pour pénétrer les marchés, et dans des projets qui amélioreront les solutions climatiques actuelles et créeront de nouvelles technologies. L’empreinte cloud mondiale de Microsoft s’appuie sur des systèmes énergétiques localisés dans de nombreux endroits du monde. Les investissements dans la résilience des réseaux, l’alimentation de secours, l’efficacité énergétique et la gestion de la charge peuvent donc lui fournir des informations et des solutions pour ses propres opérations. Microsoft vise à atteindre un bilan carbone négatif d’ici 2030. Pour en savoir plus sur les objectifs de Microsoft en matière de carbone, visiter le site: Microsoft on the Issues.

«Microsoft et l’EIP savent tous deux que, pour effectuer rapidement les changements technologiques nécessaires pour remédier au changement climatique, nous devons investir dans l’accélération de l’innovation, le partage des connaissances entre partenaires, et la collaboration. La plateforme de l’EIP est un écosystème d’innovation où les entreprises du portefeuille et les investisseurs travaillent ensemble pour résoudre les principaux défis de la décarbonation et de la numérisation des secteurs de l’énergie et des transports», déclare Brandon Middaugh, directeur du Climate Innovation Fund de Microsoft. M. Middaugh rejoindra également le comité consultatif ESG de l’EPI.

À propos d’Energy Impact Partners

L’EIP (Energy Impact Partners) est une plateforme d’investissement mondiale favorisant la transition vers un avenir énergétique durable. L’EIP rassemble des entrepreneurs et les entreprises énergétiques et industrielles les plus tournées vers l’avenir pour faire avancer l’innovation. Avec plus d’1,5 milliard de dollars d’actifs sous gestion, l’EIP investit dans le monde entier dans le capital-risque, la croissance, le crédit et les infrastructures. La plateforme dispose d’une équipe de plus de 45 professionnels basés dans ses bureaux de New York, San Francisco, Palm Beach, Londres, Cologne et bientôt Oslo. Pour plus d’informations sur l’EIP, visiter le site: www.energyimpactpartners.com.

