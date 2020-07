Andersen Global poursuit son expansion dans les Caraïbes avec l’ajout d’un cabinet juridique au Suriname

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa présence au Suriname par le biais d’un accord de collaboration avec le cabinet Van Dijk-Silos basé à Paramaribo ; l’organisation renforce ainsi ses capacités juridiques tandis qu’elle poursuit son expansion rapide dans les Caraïbes.

Fondé il y a plus de 20 ans par le Dr Jennifer Van Dijk-Silos et dirigé par l’associée directrice Nailah Van Dijk, le cabinet d’avocats à services complets compte plus de 10 professionnels et est largement orienté dans tous les secteurs du droit civil, fournissant des services en droit commercial, droit du travail et droit de la famille, ainsi qu’en droit international, privé et public.

« Nous sommes fiers du service, de la fiabilité et de l’expertise que nous offrons à notre clientèle », a déclaré l’associée directrice Nailah Van Dijk. « Notre collaboration avec Andersen Global va nous permettre de fournir à nos clients les meilleures solutions de leur catégorie, tout en élargissant notre portée et nos capacités de service non seulement au niveau régional, mais également à l’échelle mondiale. »

« Van Dijk-Silos ajoute une nouvelle dimension à notre expansion dans les Caraïbes et renforce notre présence sur ce marché clé », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président du conseil d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Nailah et son équipe s’appuient sur les normes professionnelles les plus élevées et mettent l’accent sur la transparence et l’indépendance dans la gestion des affaires de leurs clients. Je suis convaincu que nous pouvons travailler ensemble pour étendre la plateforme et les capacités du groupe dans cette région, à mesure que nous les intégrons dans notre stratégie mondiale. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 183 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

