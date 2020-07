Biolog-id renforce la capacité de riposte du South Texas Blood & Tissue Center face à la COVID-19

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Biolog-id, LLC, un chef de file mondial des solutions connectées de produits sanguins, et le South Texas Blood & Tissue Center, un fournisseur de premier rang de produits sanguins dans le Sud du Texas et au-delà, viennent de passer le troisième mois d'utilisation réussie de la solution dédiée Convalescent Plasma de Biolog-id dans la chaîne d'approvisionnement. La solution déployée fournit une visibilité en temps réel du plasma en phase de convalescence, depuis la collecte jusqu'à la distribution, en passant par l'optimisation des inventaires, l'amélioration de l'efficience, avec pour objectif final de maximiser l'efficience de l'utilisation des dons. Une meilleure visibilité de l'inventaire permet une gestion efficace de plasma en phase de convalescence, et augmente donc la disponibilité de ces anticorps à la fois rares et précieux pour les patients COVID-19.

"Il était crucial pour notre équipe de garantir que la solution de Biolog-id puisse s'adapter aux évolutions rapides en matière de fabrication, réglementation, et conditions de marché pour cette catégorie unique de produits", déclare Elizabeth Waltman, responsable des opérations du South Texas Blood & Tissue Center. "Trois mois sont passés, et nous nous rendons pleinement compte à quel point ce niveau de flexibilité est important pour notre centre de produits sanguins et pour les patients COVID-19 qui comptent sur nous."

"En répondant aux besoins pour une solution de plasma en phase de convalescence, nous avons adopté une approche conservatrice de l'innovation", déclare Amit Mayer, VP innovation et analytique chez Biolog-id LLC. "Ceci nous a permis d'exploiter nos atouts actuels en matériel informatique, logiciels, et savoir-faire industriel pour mettre rapidement au point une solution éprouvée en vue d'un tout nouveau type de produit sanguin."

"Notre culture de la collaboration a parfaitement répondu aux besoins du South Texas Blood & Tissue Center et sa volonté d'avoir un impact positif sur les résultats des patients", déclare Troy L. Hilsenroth, PDG de Biolog-id LLC. "La solution que nous avons déployée témoigne de notre engagement commun pour trouver de meilleures méthodes pour suivre, stocker et distribuer des produits à haute valeur ajoutée dans les soins de santé."

À propos de Biolog-id

Biolog-id a conçu une solution, intelligente et brevetée, pour la gestion et la traçabilité des produits de santé sensibles afin d’optimiser leur chaîne d’approvisionnement hospitalier, du donneur jusqu'au patient. Présent en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et dans la région Asie-Pacifique, Biolog-id emploie 90 personnes dans le monde. Biolog-id est détenu par son fondateur, ses directeurs et le Fonds Xerys.

Site URL: www.biolog-id.com

À propos du South Texas Blood & Tissue Center

Le South Texas Blood & Tissue Center (STBTC) est un centre à but non lucratif fournissant du sang, du plasma, des plaquettes et d'autres composants sanguins à 100 hôpitaux dans 48 comtés du Sud du Texas. Premier fournisseur de sang de la région. le centre collecte et distribue des dons de tissus humains destinés aux greffes. Le STBTC jouit de 45 années d'expérience au service de la communauté du Sud du Texas, et fait partie de la famille d'organisations à but non lucratif BioBridge Global, qui propose des services en médecine régénérative et en recherche, y compris la banque de sang et la gestion des ressources; la thérapie cellulaire; la collecte et le stockage de sang du cordon ombilical; la récupération et la distribution de dons de tissus humains pour des greffes; et le test de produits sanguins et plasmatiques pour aider les patients aux États-Unis et dans le monde entier. Le STBTC dispose de sept salles de dons dans le Sud du Texas et réalise des centaines de collectes mobiles chaque année. Retrouvez le STBTC en ligne à l'adresse SouthTexasBlood.org.

Site URL: www.southtexasblood.org

