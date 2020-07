EAST BRUNSWICK, NJ & BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), een toonaangevend wereldwijd bedrijf voor informatietechnologie, consulting en bedrijfsprocesdiensten, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn 5G edge services-oplossingen suite. De door Wipro te leveren oplossingssuite is gebouwd met IBM TRIRIGA en IBM Edge Application Manager. Wipro zal met klanten samenwerken om de Universal Edge-oplossingen te implementeren die gebruikmaakt van 5G-netwerkmogelijkheden.

De suite met 5G edge-servicesoplossingen is ontworpen om Wipro’s bestaande BoundaryLess Enterprise – Universal Edge-portfolio aanzienlijk te verbeteren. Het edge-compute-enabled aanbod stelt communicatiedienstverleners en mobiele torenoperators in staat om hun applicaties te implementeren in verspreide edge-apparaten. De geavanceerde kunstmatige intelligentie en cloudgebaseerde services pakken de uitdagingen van edge computing aan. Het biedt realtime zichtbaarheid en gegevensinzichten die holistisch beheer van randinfrastructuur mogelijk maken voor missiekritieke toepassingen in onder meer productie, transport, gezondheidszorg, olie & gas en detailhandel.

