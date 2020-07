Andersen Global zet Caraïbische uitbreiding voort met de toevoeging van juridische praktijken in Suriname

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global voegt diepte toe aan haar aanwezigheid in Suriname door middel van een samenwerkingsovereenkomst met het in Paramaribo gevestigde advocatenkantoor Van Dijk-Silos, waardoor de juridische mogelijkheden van de organisatie verder worden versterkt terwijl het haar snelle uitbreiding in het Caraïbische gebied voortzet.

Het fullservice advocatenkantoor dat meer dan 20 jaar geleden is opgericht door Dr. Jennifer Van Dijk-Silos en wordt geleid door managing partner Nailah Van Dijk, heeft meer dan 10 professionals in dienst en is breed georiënteerd in alle sectoren van het burgerlijk recht en verleent diensten in handelsrecht, arbeidsrecht, familierecht en internationaal recht, privaat en publiek.

“We zijn trots op onze klantenservice, betrouwbaarheid en inhoudelijke expertise.” zei managing partner Nailah Van Dijk. “Onze samenwerking met Andersen Global stelt ons in staat om onze klanten de beste oplossingen te bieden en vergroot ons bereik en onze servicemogelijkheden, niet alleen regionaal, maar ook wereldwijd.”

“Van Dijk-Silos voegt een andere dimensie toe aan onze Caraïbische uitbreiding en verstevigt onze aanwezigheid in deze belangrijke markt.” zei Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz. “Nailah en haar team tonen de hoogste professionele normen en benadrukken transparantie en onafhankelijkheid bij het afhandelen van zaken van klanten. Ik heb er vertrouwen in dat we kunnen samenwerken om het platform en de mogelijkheden van de groep in deze regio uit te breiden terwijl we ze integreren in onze wereldwijde strategie.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch zelfstandige, onafhankelijke aangesloten bedrijven bestaande uit fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 6.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 183 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

