NEW YORK e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Energy Impact Partners (EIP), una piattaforma di investimenti globali che guida la transizione ad un futuro di energia sostenibile, ha annunciato che Microsoft Corp. sta entrando a far parte della rete Global Partner di EIP attraverso il suo nuovo Climate Innovation Fund da $1 miliardo.

Il Partner Network di EIP comprende più di 30 grandi società energetiche e industriali, che entrano a far parte della coalizione globale della società, guidata dall'unica missione di accelerare l'innovazione e incrementare rapidamente l'adozione di soluzioni critiche per il clima. EIP è stata la prima organizzazione a offrire un modello di coinvolgimento unico e collaborativo sulla base di conoscenze e migliori pratiche, investe in imprese trasformative e sostiene la crescita di startup che promuovono tecnologia pulita, facilitando collaborazioni industriali dedicate tra il suo portafoglio e la base di investitori.

