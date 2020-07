Andersen Global fortsætter caribisk ekspansion med tilføjelse af advokatfirma i Surinam

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global tilføjer dybde til sin tilstedeværelse i Surinam gennem en samarbejdsaftale med advokatfirmaet i Paramaribo, Van Dijk-Silos, hvilket yderligere styrker organisationens juridiske kapacitet, mens den fortsætter sin hurtige ekspansion i Caribien.

Full service-advokatfirmaet, der blev grundlagt for mere end 20 år siden af Dr. Jennifer Van Dijk-Silos og ledes af administrerende partner Nailah Van Dijk, har et personale på mere end 10 eksperter og beskæftiger sig bredt med alle sektorer af civilret og leverer tjenester inden for handelsret, arbejdsret, familieret samt international lovgivning, både privat og offentlig.

”Vi er stolte af vores kundeservice, pålidelighed og emneekspertise,” sagde administrerende partner Nailah Van Dijk. ”Vores samarbejde med Andersen Global giver os mulighed for at levere uovertrufne løsninger til vores kunder og udvide vores rækkevidde og tjenestekapacitet ikke kun regionalt, men også globalt.”

”Van Dijk-Silos tilføjer endnu en dimension til vores ekspansion i Caribien og styrker vores tilstedeværelse yderligere på dette vigtige marked,” sagde bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz. ”Nailah og hendes team udviser de højeste faglige standarder og lægger vægt på gennemsigtighed og uafhængighed, når de håndterer kundeanliggender. Jeg er overbevist om, at vi kan samarbejde om at udvide platformen og kapaciteterne i koncernen i denne region, idet vi integrerer dem i vores globale strategi.”

