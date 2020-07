Andersen Global continua ad espandersi nei Caraibi attraverso una collaborazione con uno studio legale nel Suriname

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global ha consolidato la propria presenza nel Suriname attraverso la stipula di un contratto di collaborazione con Van Dijk-Silos, uno studio di consulenza legale con sede a Paramaribo, consolidando ulteriormente le competenze legali dell’organizzazione, man mano che continua ad espandersi nei Caraibi.

Fondato più di 20 anni fa dalla Dott.ssa Jennifer Van Dijk-Silos e amministrato dal socio gerente Nailah Van Dijk, lo studio legale full-service impiega più di 10 professionisti, è specializzato nell’intera branca del diritto civile e fornisce servizi nelle aree del diritto commerciale, del diritto del lavoro e del diritto di famiglia, nonché in quella del diritto internazionale, pubblico e privato.

“Siamo orgogliosi del servizio clienti, dell’affidabilità e delle competenze specialistiche da noi offerto” ha dichiarato il socio gerente Nailah Van Dijk. “La nostra collaborazione con Andersen Global ci permetterà di fornire ai nostri clienti le migliori soluzioni disponibili e di ampliare la nostra portata e il nostro portafoglio di servizi a livello regionale e globale.”

“Van Dijk-Silos aggiunge un’altra dimensione alla nostra espansione nei Caraibi consolidano ulteriormente la nostra posizione in questo importante mercato” ha affermato Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e amministratore generale di Andersen. “Nailah e il suo team danno puntualmente dimostrazione del rispetto dei più rigorosi standard di professionalità e dei principi di trasparenza e autonomia nel gestire le questioni dei clienti. Sono certo che possiamo lavorare insieme per espandere la piattaforma e le capacità del gruppo in questa regione integrandoli nella nostra strategia globale.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 6.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 183 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.