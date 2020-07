Recommerce lancia un programma di riacquisto su Amazon in Francia, Germania, Spagna e Italia

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Recommerce è felice di annunciare il lancio del programma di riacquisto (di smartphones) per Amazon in Francia, Germania, Spagna e Italia. A partire da oggi, i clienti di Amazon avranno la possibilità di rivendere facilmente il loro vecchio cellulare, in solo qualche clic. Lo smartphone sarà poi ricondizionato e rivenduto oppure riciclato.

Pierre Étienne Roinat, Presidente e fondatore di Recommerce è orgoglioso di poter offrire questa possibilità ai clienti di Amazon, marketplace internazionale di riferimento nell’e-commerce. Grazie alla piattaforma di Recommerce ospitata da Amazon, rivendere il suo cellulare sarà semplice come comprare qualsiasi altro oggetto.

Per rivendere il proprio smartphone, visita le pagine smartphone su amazon.it o clicca qui https://amazon-buyback-partner-it.recommerce.com/

Rivendere il suo cellulare è diventato facile grazie al programma di riacquisto sul sito internet di Amazon :

Visita le pagine smartphone su amazon.it o clicca qui per accedere alla piattaforma di riacquisto di Amazon / Recommerce: https://amazon-buyback-partner-it.recommerce.com/ Specifica il nome del modello o il numero del IMEI nella barra di ricerca per controllare se Recommerce può effettivamente acquistarlo Se il dispositivo è eleggibile, specifica la sua condizione cosmetica Scegli la tua opzione di spedizione gratuita ed invia il tuo dispositivo Recommerce controllerà il dispositivo e ti trasferirà direttamente l’importo

Tutti gli smartphone inviati saranno ricondizionati e rivenduti oppure riciclati.

A proposito di Recommerce: Recommerce è il pioniere delle soluzioni di riacquisto e rivendita di smartphone in Europa. Recommerce ridà nuova vita ai telefoni cellulari grazie alla sua piattaforma innovativa. La missione di Recommerce è quella di dare a tutti l'accesso agli ultimi modelli di cellulari ricondizionati. La ditta offre un'alta qualità e una certificazione ufficiale per permettere ai clienti di acquistare cellulari di seconda mano senza paura. Recommerce ha una delle offerte di smartphone di seconda mano più grandi del mercato, con una qualità di servizio equivalente a quella dei nuovi smartphone. La nostra priorità è di rispondere alla domanda di un mercato in rapida crescita, sostenendo allo stesso tempo un alto livello di servizio e scegliendo i migliori partner.