Recommerce lance un programme de reprise de smartphones sur Amazon pour les clients en France, Allemagne, Espagne et Italie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Recommerce est fier d’annoncer le lancement de la plateforme de reprise de smartphones sur Amazon en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie. A partir d’aujourd’hui, les clients d’Amazon auront l’opportunité de revendre leurs anciens téléphones en quelques clics à travers un processus simple et rapide. Par la suite, l’appareil sera reconditionné, revendu ou recyclé.

Pierre-Etienne Roinat, Président et co-fondateur de Recommerce témoigne : « Nous sommes ravis de proposer ce nouveau service aux clients d’Amazon. Au-delà de pouvoir acheter, il est maintenant possible, tout aussi simplement, de revendre son ancien smartphone sur Amazon. Ce partenariat est une nouvelle étape dans notre développement européen. »

Pour commencer à vendre votre appareil, allez sur la page de vente de smartphones sur Amazon.fr ou allez directement sur https://amazon-buyback-partner.recommerce.com/.

Revendre son smartphone n’a jamais été aussi simple grâce au programme de reprise géré par Recommerce sur Amazon. En quelques clics seulement, les clients peuvent revendre leurs smartphones. Parmi les étapes clés :

1/ Accéder au site web pour revendre votre appareil usagé sur la page Amazon.fr ou cliquez sur ce lien pour accéder à la plateforme de reprise Recommerce sur Amazon : https://amazon-buyback-partner.recommerce.com/

2/ Entrez le nom de votre modèle ou le numéro IMEI dans la barre de recherche pour vérifier l’éligibilité du produit.

3/ Si l’appareil est éligible, précisez son état cosmétique.

4/ Choisissez une des options de livraison gratuite et renvoyez votre appareil.

5/ Recommerce vérifiera votre téléphone et transférera l’argent au client.

Tous les téléphones repris seront reconditionnés, revendus ou recyclés.

A propos de Recommerce : Recommerce est le pionnier des solutions de reprise et de revente de téléphones reconditionnés en Europe. Recommerce donne une seconde vie aux smartphones via une plateforme d’Intelligence Artificielle unique et innovante. La mission de Recommerce est de lutter contre le gaspillage et de rendre accessible au plus grand nombre des smartphones reconditionnés de qualité et certifié selon des normes internationales. Nous offrons un des plus larges panels de téléphones reconditionnés avec une qualité de services équivalents aux téléphones neufs. Notre priorité est de répondre à la croissance rapide de la demande du marché tout en maintenant notre haut niveau de qualité et de services en choisissant et gardant les meilleurs partenaires.