ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Biolog-id, LLC, leader mondiale nelle soluzioni connesse per i prodotti ematici, e South Texas Blood & Tissue Center, un fornitore leader di prodotti ematici in tutto il sud del Texas e oltre, segnano tre mesi di utilizzo di successo della soluzione di plasma da convalescenti dedicata di Biolog-id nella sua catena di approvvigionamento. La soluzione adottata offre visibilità in tempo reale sul plasma convalescente dalla raccolta alla distribuzione, ottimizzando l'inventario, migliorando l'efficienza e, in definitiva, massimizzando il ritorno sulla donazione.

