MSCI anuncia aliança estratégica com a Microsoft para acelerar a inovação no setor global de investimentos

NOVA IORQUE E REDMOND, Wash.--(BUSINESS WIRE)--A MSCI Inc. (NYSE: MSCI) e a Microsoft Corp. formaram uma aliança estratégica para acelerar a inovação no setor global de investimentos. Ao reunir o poder das tecnologias de nuvem e IA da Microsoft com o alcance global da MSCI por meio de seu portfólio de ferramentas de suporte a decisões de investimento, as empresas liberarão novas inovações para o setor e aprimorarão a experiência do cliente da MSCI entre os investidores mais sofisticados do mundo, incluindo gestores de ativos, ativos proprietários, fundos de hedge e bancos.

Inicialmente, as empresas se concentrarão na migração dos produtos, dados e serviços existentes da MSCI para o Azure como sua plataforma de nuvem preferida em etapas, começando com soluções Index e Analytics seguidas por seus produtos e classificações Ambientais, sociais e de governança (ESG); Dados e soluções imobiliárias; e a plataforma de análise de risco da MSCI Beon. Ao modernizar os serviços e a infraestrutura de dados e análises da MSCI, as empresas poderão fornecer novos recursos que ajudarão os investidores a gerenciar dados com mais rapidez e eficiência e entender os fatores de risco e desempenho.

Além disso, a MSCI e a Microsoft explorarão oportunidades de colaboração para impulsionar soluções de risco climático e ESG, aproveitando os recursos Azure e Power Platform da Microsoft e ESG e soluções climáticas da MSCI. Essa colaboração futura, alinhada ao compromisso de ambas as organizações com a sustentabilidade, visa ajudar os investidores a entender e interpretar melhor os riscos e as oportunidades de negócios que as mudanças climáticas trazem.

" Os investidores precisam inovar e se adaptar rapidamente à medida que as estratégias e os modelos de negócios evoluem, constroem e gerenciam big data e aumentam a eficiência operacional em uma velocidade crítica em todo o mundo", afirmou Henry Fernandez, presidente e CEO da MSCI. " Nossa aliança estratégica com a Microsoft ressalta o compromisso da MSCI de impulsionar a inovação incansável na tecnologia de nossos produtos e serviços para ajudar os investidores a alcançarem os resultados de investimento desejados".

" Nossa colaboração estratégica com a Microsoft é o passo mais recente em nossa longa e estabelecida herança de inovação e estamos entusiasmados com o potencial de longo prazo desse relacionamento", acrescentou Jigar Thakkar, diretor de tecnologia e chefe de engenharia da MSCI. " A MSCI é uma empresa focada no futuro e o Azure nos permite não apenas aprimorar nossos recursos e soluções para clientes de hoje, mas também fornecer a plataforma para acelerar nossa jornada na construção de tecnologias e ferramentas de classe mundial para resolver os desafios do setor de investimentos de amanhã".

" Os investidores confiam em tecnologias de ponta para fornecer ideias inteligentes, gerenciar riscos e detectar anomalias, para que possam ajudar os clientes a atingir suas metas de investimento", disse Scott Guthrie, vice-presidente executivo de Cloud + AI da Microsoft. " Ao aproveitar o poder do Azure e seus recursos de IA, juntamente com a experiência e a posição da MSCI no ecossistema de investimentos, poderemos acelerar novas inovações que ajudam os investidores a otimizar melhor os recursos de desempenho de seus clientes".

" Essa aliança abre fronteiras empolgantes para a comunidade global de investimentos", disse Merrie Williamson, vice-presidente de aplicativos e infraestrutura do Azure da Microsoft. " A combinação da incansável busca de inovação da MSCI com a profunda experiência em dados da Microsoft, o amplo ecossistema de parceiros e os recursos de entrada no mercado formam uma aliança com o potencial de acelerar o setor de investimentos".

Sobre a MSCI

A MSCI é fornecedora líder de ferramentas e serviços críticos de suporte a decisões para a comunidade global de investimentos. Com mais de 45 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, potencializamos melhores decisões de investimento, permitindo que os clientes entendam e analisem os principais fatores de risco e retorno e criem portfólios mais eficazes com confiança. Criamos soluções avançadas de pesquisa líderes do setor que os clientes usam para obter informações e melhorar a transparência em todo o processo de investimento. Para saber mais, visite www.msci.com.

Sobre a Microsoft

A Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) permite a transformação digital para a era de uma nuvem inteligente e uma vantagem inteligente. Sua missão é capacitar todas as pessoas e organizações do planeta para alcançar mais.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, na aceção da Lei de reforma de litígios de valores mobiliários de 1995. Essas declarações prospectivas estão relacionadas a eventos futuros ou a desempenho financeiro futuro e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem causar resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações que sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, níveis de atividade, desempenho ou realizações expressas ou implícitas por essas declarações. Em alguns casos, você pode identificar declarações prospectivas usando palavras como "pode", "poderia", "espera", "pretende", "planeja", "procura", "antecipa", "acredita", “estimativa”, “previsão”, “potencial” ou “continuação” ou o negativo desses termos ou outra terminologia comparável. Você não deve confiar indevidamente em declarações prospectivas, pois elas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que estão, em alguns casos, fora do controle da MSCI e que podem afetar materialmente resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações reais.

Outros fatores que podem afetar materialmente os resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações podem ser encontrados no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2019 arquivado na Securities and Exchange Commission ("SEC") em 18 de fevereiro de 2020 e em relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e nos relatórios atuais no Formulário 8-K arquivados ou fornecidos à SEC. Se algum desses riscos ou incertezas se materializar, ou se as premissas subjacentes da MSCI estiverem incorretas, os resultados reais podem variar significativamente do que a MSCI projetou. Qualquer declaração prospectiva neste comunicado à imprensa reflete as visões atuais da MSCI em relação a eventos futuros e está sujeita a esses e outros riscos, incertezas e suposições relacionadas às operações da MSCI, resultados operacionais, estratégia de crescimento e liquidez. A MSCI não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente essas declarações prospectivas por qualquer motivo, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.