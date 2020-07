NEW YORK & REDMOND, Wash.--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI) en Microsoft Corp. hebben een strategische alliantie gevormd om innovatie binnen de wereldwijde investeringssector te versnellen. Door de kracht van Microsoft’s cloud- en AI-technologieën samen te brengen met MSCI’s wereldwijde bereik via haar portfolio van investeringsbeslissingsondersteunende tools, zullen de bedrijven nieuwe innovaties voor de industrie ontgrendelen en de klantervaring van MSCI verbeteren bij ‘s werelds meest geavanceerde investeerders, waaronder vermogensbeheerders, activa eigenaren, hedgefondsen en banken.

In eerste instantie zullen de bedrijven zich richten op het in fasen migreren van de bestaande producten, gegevens en diensten van MSCI naar Azure als hun favoriete cloudplatform, te beginnen met de Index– en Analytics-oplossingen gevolgd door de Environmental, Social and Governance (ESG) -producten en -beoordelingen; Vastgoedgegevens en oplossingen; en MSCI’s risicoanalyseplatform Beon. Door de gegevens- en analyseservices en -infrastructuur van MSCI te moderniseren, zullen de bedrijven nieuwe mogelijkheden kunnen bieden die beleggers zullen helpen sneller en efficiënter gegevens te beheren en de aanjagers van risico’s en prestaties te begrijpen.

