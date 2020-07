NEW YORK & REDMOND, Wash.--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE:MSCI) e Microsoft Corp. hanno formato un sodalizio strategico per accelerare l'innovazione nel settore degli investimenti globali. Portando insieme il potere del cloud di Microsoft e le tecnologie di AI assieme alla presenza globale di MSCI attraverso il suo portafoglio di strumenti di supporto decisionale per gli investimenti, le società porteranno originali innovazioni nel settore, migliorando l'esperienza clienti di MSCI tra gli investitori più sofisticati al mondo, tra cui gestori patrimoniali, titolari di patrimoni, hedge funds e banche.

Inizialmente, le società si concentreranno sulla migrazione dei prodotti, dati e servizi esistenti di MSCI su Azure come piattaforma cloud preferita in fasi, iniziando con le sue soluzioni Index e Analytics seguite dai suoi prodotti e valutazioni Environmental, Social and Governance (ESG); dai dati e soluzioni Real Estate; e dalla piattaforma di analitica del rischio di MSCI Beon.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.