ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Biolog-id, LLC, een wereldleider in verbonden oplossingen voor bloedproducten, en het South Texas Blood & Tissue Center, een toonaangevende leverancier van bloedproducten in heel Zuid-Texas en daarbuiten, markeren drie maanden van succesvol gebruik van Biolog-id’s speciale Convalescent Plasma-oplossing in de supply chain. De geïmplementeerde oplossing biedt real-time zichtbaarheid van herstellend plasma van verzameling tot distributie, stroomlijnt de voorraad, verbetert de efficiëntie en maximaliseert uiteindelijk het rendement op donatie. Een betere zichtbaarheid van de inventaris vergemakkelijkt een efficiënt beheer van herstellend plasma en verhoogt zo de beschikbaarheid van deze schaarse en waardevolle antilichamen voor de COVID-19-patiënten die ze nodig hebben.

“Het was essentieel voor ons team om ervoor te zorgen dat de oplossing van Biolog-id zich kon aanpassen aan snelle veranderingen in productie, regelgeving en marktomstandigheden voor deze unieke productcategorie”, zegt Elizabeth Waltman, Chief Operating Officer bij South Texas Blood & Tissue Center. “Drie maanden later kunnen we volledig beseffen hoe belangrijk die flexibiliteit was voor ons bloedcentrum en voor de COVID-19-patiënten die op ons vertrouwen.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.