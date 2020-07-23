Spotify和环球音乐集团宣布多年期全球授权协议

斯德哥尔摩和加州圣莫尼卡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球最受欢迎的音频流媒体订阅服务Spotify (NYSE: SPOT)和音乐娱乐领域的全球领导者环球音乐集团(Universal Music Group, UMG)今天宣布达成一项新的多年期全球授权协议，该协议将进一步协调双方的努力以打造突破性的新功能，从而为艺人创造价值，为乐迷提供非凡的体验。

根据此次新协议，双方将进一步推进其业界领先的合作伙伴关系，共同致力于促进音乐界的持续发展，创造更深入的音乐发现体验，并围绕Spotify的平台合作推出一系列最高水准的新营销活动。此外，作为音乐界最具创新性的公司以及Spotify最早的支持者之一，UMG将深化其作为未来产品早期采用者的领导地位，并向Spotify的开发团队提供有价值的反馈。

Spotify董事长兼首席执行官Daniel Ek表示：“从其早期尝试Marquee，到测试Canvas等新体验，环球音乐集团一直是我们重要的合作伙伴，帮助我们实现营销工具的发展。通过今天公布的协议，我们将扩大这一水平的早期创新，并进一步加强双方合作和共同愿景，帮助处于各个职业阶段的艺人拥有更好的发展。我们一直以来都强调，本公司市场战略的目的在于借助Spotify的能力，以前所未有的规模将艺人和乐迷连接在一起，并为行业带来新的机会。我们期待共同为全世界的艺人再次投资和构建新的工具和服务。”

环球音乐集团董事长兼首席执行官Lucian Grainge爵士表示：“通过此次协议，UMG和Spotify将以比过去更加和谐一致的方式努力确保整个音乐生态系统的繁荣发展，并覆盖全球更多新的听众。凭借我们对创新的承诺和积极在早期便采用各种音乐技术，加上Spotify在开发极具远见的工具方面的领导地位，双方新的合作将为我们的艺人带来强有力的新机遇，通过Spotify不断发展的平台与乐迷联系在一起。通过强强联合，双方团队将扩大和加快我们的合作举措，打造以艺人为重心的计划、战略营销活动和新的服务，为全世界乐迷提供激动人心的新体验。”

关于Spotify Technology S.A.

Spotify于2008年推出，永久改变了音乐的倾听方式。我们的使命是让一百万创意音乐人能够以艺术为生，让数十亿粉丝有机会享受并从中获得灵感，以此释放人类的创造潜力。我们所做的一切都是出于对音乐和播客的热爱。

免费发现、管理和共享超过5000万首曲目，包括超过100万个播客，或升级到Spotify Premium获取独家音乐功能，包括更佳音质，以及按需、离线和无广告收听体验。

今天，我们是全球最流行的音频流媒体订阅服务平台，社区拥有逾2.86亿用户，包括1.3亿Spotify Premium用户，遍及92个市场。

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关于环球音乐集团

环球音乐集团(UMG)是音乐娱乐领域的全球领导者，在60多个国家拥有音乐录制、音乐发行、商品销售和影音内容等各项业务。UMG拥有内容最丰富的唱片和歌曲库，覆盖各种音乐类型，并积极发现和培养优秀艺人，制作和发售全球最受好评、商业上最为成功的音乐。UMG始终追求艺术、创新和企业精神，努力促进服务、平台和商业模式的发展，从而为我们的艺人开拓艺术和商业机会，并为乐迷创造新的体验。环球音乐集团是Vivendi旗下公司。

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