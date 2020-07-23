Spotify和環球音樂集團宣佈多年期全球授權協議

斯德哥爾摩和加州聖莫尼卡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球最受歡迎的音訊串流訂閱服務Spotify (NYSE: SPOT)和音樂娛樂領域的全球領導者環球音樂集團(Universal Music Group, UMG)今天宣佈達成新的多年期全球授權協定，該協定將進一步協調雙方的努力以打造突破性的新功能，從而為藝人創造價值，為樂迷提供非凡的體驗。

根據此次新協定，雙方將進一步推進其業界領先的合作夥伴關係，共同致力於促進音樂界的持續發展，創造更深入的音樂探索體驗，並在Spotify的平臺上合作推出一系列最高水準的新行銷活動。此外，作為音樂界最具創新性的公司以及Spotify最早的支持者之一，UMG將強化其為未來產品早期採用者的領導地位，並為Spotify的開發團隊提供有價值的意見。

Spotify董事長兼執行長Daniel Ek表示：「從其早期嘗試Marquee，到測試Canvas等新體驗，環球音樂集團一直是我們重要的合作夥伴，幫助我們塑造行銷工具的發展。憑藉今天公佈的協議，我們將擴大這一水準的早期創新，並進一步加強雙方合作和共同願景，幫助處於各個職業階段的藝人擁有更好的發展。我們一直以來都強調，本公司市場策略的目的在於借助Spotify的能力，以前所未有的規模將藝人和樂迷連結在一起，並為業界帶來新的機會。我們期待共同為全世界的藝人再次投資和打造新的工具和服務。」

環球音樂集團董事長兼執行長Lucian Grainge爵士表示：「此次協議將使UMG和Spotify以比過去更加和諧一致的方式，努力確保整個音樂生態系統的繁榮發展，並觸及全球更多新的聽眾。憑藉我們對創新的承諾和積極在早期便採用各種音樂科技，加上Spotify在開發極具遠見的工具方面的領導地位，雙方新的合作夥伴關係將為我們的藝人提供強有力的新機會，在Spotify不斷發展的平臺上與樂迷建立聯繫。雙方團隊攜手合作，將擴大和加快我們的合作行動，打造以藝人為重心的計畫、策略性行銷活動和新的服務，為全世界樂迷提供令人振奮的新體驗。」

關於Spotify Technology S.A.

Spotify於2008年推出，永久改變了音樂的聆聽方式。我們的使命是讓一百萬創意音樂人能夠以藝術為生，讓數十億粉絲有機會享受並從中獲得靈感，以此釋放人類的創造潛力。我們所做的一切都是出於對音樂和播客的熱愛。

免費探索、管理和共享超過5000萬首曲目，包括超過100萬個播客，或升級到Spotify Premium獲取獨家音樂功能，包括更佳音質，以及隨選、離線和無廣告收聽體驗。

今天，我們是全球最流行的音訊串流訂閱服務平臺，社群擁有逾2.86億用戶，包括1.3億Spotify Premium用戶，遍及92個市場。

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關於環球音樂集團

環球音樂集團(UMG)是音樂娛樂領域的全球領導者，在60多個國家擁有音樂錄製、音樂發行、商品銷售和影音內容等各項業務。UMG擁有內容最豐富的唱片和歌曲庫，涵蓋各種音樂類型，並積極發現和培養優秀藝人，製作和發售全球最受好評、商業上最成功的音樂。UMG始終追求藝術、創新和企業精神，努力促進服務、平臺和商業模式的發展，從而為我們的藝人開拓藝術和商業機會，並為樂迷創造新的體驗。環球音樂集團是Vivendi旗下公司。

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