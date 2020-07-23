Boyd Corporation全力投入蘋果公司的清潔能源計畫

加州普萊森頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--工程材料、熱管理和環境密封解決方案的領導者Boyd Corporation宣佈，將全力投入蘋果公司的清潔能源計畫。該承諾是Boyd Corporation在持續文化發展、永續發展投資和企業社會責任計畫方面的又一重要措施。近一個世紀以來，Boyd Corporation一直致力於科技發展和回應客戶需求。

參與蘋果公司的清潔能源計畫將促進對再生能源的利用，為製造作業提供支援，推進綠色製程升級，減少碳排放，並減少化石燃料消耗。該項關鍵環保措施將使Boyd能夠減少碳足跡，並為更健康的全球社區貢獻力量。全力投入該計畫證實Boyd的領導層承諾透過實施全球永續發展和善盡責任的作業方式，大幅減少環境影響。

Boyd執行長Doug Britt表示：「這是我們首次對客戶計畫承諾100%清潔能源製造，我們期待因減少碳足跡而為全球社會帶來效益。我們對參與蘋果公司的清潔能源計畫感到自豪，因為此將推動Boyd採用綠色製程，對清潔能源的利用亦將遠超過過去的水準。」

Boyd總部位於加州普萊森頓，在三大洲擁有30多個製造和設計中心。領導層致力於推廣清潔再生能源的使用，並在全球引進更多綠色製程，這將使Boyd成為在全球以負責任的進步方式製造整合式工程材料、熱管理和密封解決方案的先驅。

關於Boyd Corporation

Boyd Corporation是工程材料、熱管理和環境密封解決方案的全球供應商，這些解決方案對於確保世界運轉的產品至關重要。公司利用工程與設計、製造和供應鏈管理領域具備的專業技術知識在全球市場經營業務，同時致力於在電子工業、行動運算、醫療科技、運輸、航太和其他B2B以及消費關鍵型產業積極提升客戶滿意度。Boyd Corporation：一家公司，多種解決方案。請瀏覽我們的網站：www.boydcorp.com。

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