Boyd Corporation全力投入苹果公司的清洁能源项目

加州普莱森顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--工程材料、热管理和环境密封解决方案领导者Boyd Corporation宣布其将全力投入苹果公司的清洁能源项目。该承诺是Boyd Corporation在持续文化发展、可持续发展投资和企业社会责任项目方面迈出的又一重要步伐。近一个世纪以来，Boyd Corporation一直致力于技术发展和响应客户需求。

参与苹果公司的清洁能源项目将加速可再生能源利用，为制造业提供支持，推进绿色制造工艺升级，减少碳排放，并减少化石燃料消耗。该项关键环保举措将使Boyd能够减少其碳足迹，并为更健康的全球社区做出贡献。Boyd全力投入该项目，证实其高层领导承诺通过实施全球可持续发展和责任实践，大幅减少环境影响。

Boyd首席执行官Doug Britt表示：“这是我们首次在客户项目中承诺100%清洁能源制造，我们期待通过减少碳足迹为全球社会带来效益。我们为参与苹果公司的清洁能源项目感到自豪，因为该项目将推动Boyd采用绿色制造工艺，并利用远超过去水平的清洁能源。”

Boyd总部位于加州普莱森顿，在三大洲拥有30多个制造和设计中心。领导层致力于推广清洁可再生能源的使用，并在全球范围内引入更多的绿色制造工艺，这将使Boyd成为在全球以负责任的进步方式制造集成工程材料、热管理和密封解决方案的先驱。

关于Boyd Corporation

Boyd Corporation是一家工程材料、热管理和环境密封解决方案的全球供应商，这些解决方案对于确保世界运转的产品至关重要。公司利用工程与设计、制造和供应链管理领域具备的专业技术知识在全球市场运营，同时致力于在电子工业、移动计算、医疗技术、运输、航空航天和其他B2B以及消费关键型行业积极提升客户满意度。Boyd Corporation：一家公司，多种解决方案。请访问我们的网站：www.boydcorp.com。

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