Syneos Health renforce ses services commerciaux grâce à Veeva Commercial Cloud

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que Syneos Health (NASDAQ : SYNH), l'un des plus grands fournisseurs d'équipes de terrain externalisées du secteur, propose aux clients biopharmaceutiques les solutions Veeva Commercial Cloud. En combinant sa vaste expertise en commercialisation avec Veeva Commercial Cloud, Syneos Health permet aux clients d’améliorer leurs performances, de réduire les risques et d’accélérer leurs lancements commerciaux.

« Veeva Commercial Cloud donne, à nos représentants sur le terrain et aux scientifiques des données, les informations dont ils ont besoin pour planifier et exécuter plus efficacement », a déclaré Michelle Keefe, présidente de Syneos Health Commercial. « Nous sommes heureux d'ajouter ces outils au réseau Dynamic Assembly de Syneos Health, un écosystème ouvert offrant les meilleures données et les technologies les plus agiles. Ces solutions nous permettent de renforcer nos offres, consolider nos relations avec les professionnels de la santé, étendre plus rapidement notre portée mondiale et prendre de meilleures décisions en utilisant les données les plus complètes et les plus précises du secteur. »

Veeva Commercial Cloud offre aux clients de Syneos Health des applications sophistiquées englobant l’engagement multicanal, ainsi que des données et analyses qui améliorent, notamment, l'exécution et la conformité commerciales :

Veeva OpenData permet d’accéder à environ 16 millions de professionnels de santé ( healthcare professionals, HCP), organisations de santé (healthcare organizations, HCO), et leurs affiliations dans 34 pays. Grâce à des données clients plus précises et rapides gérées par l'équipe mondiale de gestionnaires de données de Veeva, Syneos Health peut profiler les clients plus rapidement, cibler les campagnes plus efficacement, réduire le temps de préparation des représentants sur le terrain et améliorer l'engagement, tout en réduisant le risque de non-conformité.

Veeva Network va consolider les données HCP en un seul endroit pour établir un tableau complet des clients. Veeva Network simplifie la gestion des données de référence et fournit les informations approfondies dont les clients de Syneos Health ont besoin pour améliorer l'engagement client et la conformité sur tous les canaux.

Multichannel Veeva CRM va stimuler l'engagement client intelligent sur les canaux personnels et numériques, notamment grâce à Veeva CRM Engage Meeting qui simplifie les réunions en ligne et en vérifie la conformité et à Veeva CRM Approved Email pour envoyer aux professionnels de santé un e-mail personnalisé et conforme.

« Les sociétés du secteur des sciences de la vie passent rapidement au numérique et font évoluer leurs modèles commerciaux pour offrir la meilleure expérience client possible », a déclaré Paul Shawah, vice-président senior de la stratégie commerciale cloud chez Veeva. « Veeva Commercial Cloud fournit la structure offrant à Syneos Health l'engagement client intelligent le plus efficient et efficace.»

Par ailleurs, Veeva a annoncé aujourd'hui que les capacités de Veeva CRM Engage Meeting vont être étendues à Zoom et Microsoft Teams pour offrir, aux clients et médecins, un plus grand choix et une plus grande flexibilité dans la manière de mener des réunions à distance. Lisez le communiqué de presse d’aujourd’hui pour plus d’informations.

Pour en savoir plus sur Veeva Commercial Cloud, consultez le site : veeva.com/CommercialCloud.

Informations supplémentaires

Connectez-vous avec Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems

Suivez @veeva_eu sur Twitter : twitter.com/veeva_eu

Aimez Veeva sur Facebook : facebook.com/veevasystems

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés dans le cloud, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits, et le succès des clients, Veeva dessert plus de 875 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles, notamment la demande et l’acceptation par le marché des produits et des services de Veeva, les résultats de l’utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d’affaires (y compris l’impact continu de la COVID-19), en particulier au sein de l’industrie des sciences de la vie. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations, ou attentes seront réalisés. Ces déclarations prévisionnelles représentent les attentes de Veeva à la date du présent communiqué de presse. Des événements ultérieurs pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d’actualiser ces déclarations prévisionnelles à l’avenir. Ces déclarations prévisionnelles sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes susceptibles d’affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques Facteurs de risque (« Risk Factors ») et Discussion et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d’exploitation (« Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations ») dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-Q pour la période close le 30 avril 2020. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l’adresse veeva.com sous la section Investisseurs, et sur le site Web de la SEC à l’adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d’autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

® 2020 Veeva Systems Inc. Tous droits réservés. Veeva et le logo de Veeva sont des marques commerciales appartenant à Veeva Systems Inc.

Veeva Systems Inc. est propriétaire de toutes les autres marques commerciales, enregistrées ou non.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.