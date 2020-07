Syneos Health stärkt kommerzielle Dienstleistungen mit Veeva Commercial Cloud

BARCELONA, Spanien--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Syneos Health (NASDAQ: SYNH), einer der branchenweit größten Anbieter für ausgelagerte Außendienstteams, seinen biopharmazeutischen Kunden Veeva Commercial Cloud-Lösungen zur Verfügung stellt. Durch die Zusammenführung seiner umfassenden Kommerzialisierungsexpertise mit Veeva Commercial Cloud hilft Syneos Health seinen Kunden, ihre Leistung zu verbessern, Risiken zu reduzieren und ihre Markteinführung zu beschleunigen.

„Veeva Commercial Cloud gibt unseren Außendienstmitarbeitern und Datenwissenschaftlern die Erkenntnisse, die sie für eine effektivere Planung und Ausführung benötigen“, sagte Michelle Keefe, Präsidentin von Syneos Health Commercial. „Wir freuen uns, dass wir diese Tools in das Syneos „Health Dynamic Assembly“-Netzwerk aufnehmen können, ein offenes Ökosystem der besten und agilsten Daten und Technologien. Diese Lösungen stärken unser Angebot und ermöglichen es uns, die Beziehungen zu HCPs weiter auszubauen, unsere globale Reichweite schneller zu erweitern und bessere Entscheidungen auf der Grundlage der umfassendsten und genauesten Daten der Branche zu treffen.“

Veeva Commercial Cloud bietet den Kunden von Syneos Health fortschrittliche Anwendungen für Multichannel-Kundenansprache, Daten und Analysen, um u. a. eine bessere kommerzielle Abwicklung und Compliance zu erreichen:

Veeva OpenData für den Kontakt zu etwa 16 Millionen medizinischen Fachkräften (Healthcare Professionals, HCPs), Gesundheitsorganisationen (Healthcare Organisations, HCOs) und deren Mitgliedsorganisationen in 34 Ländern. Mit genauen und schnelleren Kundendaten, die vom globalen Datenverwaltungsteam von Veeva verwaltet werden, kann Syneos Health schneller Kundenprofile erstellen, Kampagnen gezielter ausrichten, die Vorbereitungszeit für Außendienstmitarbeiter verkürzen und die Kundenansprache verbessern, während gleichzeitig das Risiko der Nichteinhaltung von Vorschriften verringert wird.

Veeva Network konsolidiert die HCP-Daten an einem Ort, um einen vollständigen Überblick über die Kunden zu erhalten. Veeva Network vereinfacht die Stammdatenverwaltung und bietet den Kunden von Syneos Health die umfassenden Erkenntnisse, die sie benötigen, um Kundenansprache und Compliance kanalübergreifend zu verbessern.

Multichannel Veeva CRM fördert die intelligente Kundenansprache über persönliche und digitale Kanäle hinweg, einschließlich Veeva CRM Engage Meeting für einfache und regelkonforme Online-Meetings und Veeva CRM Approved Email für den Versand kundenspezifischer und regelkonformer E-Mails an HCPs.

„Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften stellen sich zunehmend auf die Digitalisierung ein und entwickeln ihre kommerziellen Modelle weiter, um das bestmögliche Kundenerlebnis zu bieten“, so Paul Shawah, Leitender Vizepräsident für die kommerzielle Cloud-Strategie bei Veeva. „Die Veeva Commercial Cloud bietet Syneos Health die Grundlage für die effizienteste und effektivste intelligente Kundenansprache.“

Darüber hinaus kündigte Veeva heute die Erweiterung der Veeva „CRM Engage Meeting“-Funktionen für Zoom und Microsoft Teams an, um Kunden und Ärzten eine größere Auswahl und Flexibilität bei der Durchführung von Remote-Meetings zu bieten. Lesen Sie die heutige Pressemitteilung und erfahren Sie mehr.

Wenn Sie mehr über die Veeva Commercial Cloud erfahren möchten, besuchen Sie veeva.com/CommercialCloud.

Weitere Informationen

Vernetzen Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems

Folgen Sie @veeva_eu auf Twitter: twitter.com/veeva_eu

Liken Sie Veeva auf Facebook: facebook.com/veevasystems

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich von Software auf Cloud-Basis für die internationale Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 875 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, so etwa zur Marktnachfrage und zur Akzeptanz der Produkte und Dienstleistungen von Veeva, zu den Ergebnissen aus der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen von Veeva und zu allgemeinen Geschäftsbedingungen (einschließlich der laufenden Auswirkungen von COVID-19), insbesondere in der Life-Sciences-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf vergangenen Geschäftsleistungen von Veeva und den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stehen für die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Spätere Ereignisse könnten dazu führen, dass diese Erwartungen sich ändern, und Veeva lehnt jegliche Verpflichtung zu einer Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zusätzliche Risiken und Unsicherheiten, die sich auf die Finanzergebnisse von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften „Risk Factors“ und „Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations“ in der Einreichung des Unternehmens auf Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 30. April 2020 enthalten. Diese ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich für Investoren und auf der Website der SEC unter sec.gov verfügbar. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Einreichungen enthalten sein, die Veeva gelegentlich bei der SEC vorlegt.

® 2020 Veeva Systems, Inc., Alle Rechte vorbehalten. Veeva und das Veeva-Logo sind Marken von Veeva Systems Inc.

Veeva Systems Inc. besitzt weitere eingetragene und nicht eingetragene Marken.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.