Le Groupe SEB investit dans la société StoreBound et renforce sa présence sur le marché américain du petit équipement domestique

ECULLY, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Le Groupe SEB (Paris:SK) annonce la signature d’un accord pour une prise de participation majoritaire dans la société StoreBound, propriétaire de la marque d’articles et accessoires de cuisine Dash, qui s’est imposée comme marque préférée des consommateurs soucieux de leur santé aux Etats-Unis. La transaction devrait être finalisée d’ici le 31 juillet 2020.

Fondée en 2010, StoreBound développe des articles et accessoires de cuisine pour améliorer le quotidien, sous plusieurs marques telles que Dash, Sobro, Chef Geoffrey Zakarian, entre autres. La société commercialise ses produits par l’intermédiaire de distributeurs américains de référence off-line et on-line.

En seulement 8 ans, StoreBound a développé la plus large audience sur les médias sociaux de son industrie aux Etats-Unis, avec plus d’un million d’abonnés Instagram, ayant généré des milliards d’impressions pour distribuer ses produits en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie.

StoreBound a lancé plus de 200 produits en s’appuyant sur un modèle de distribution omnicanale performant combinant la vente en magasin, l’e-commerce et les médias sociaux.

En forte croissance, la société a généré un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions de dollars au cours des 12 derniers mois. StoreBound est basée à New York et emploie environ 50 personnes. Elle figure depuis quatre années consécutives dans la liste des entreprises à plus forte croissance publiée par Inc. Magazine et a rejoint le Top 100 de la liste Entrepreneur 360 en 2019.

Thierry de La Tour d’Artaise, Président-Directeur Général du Groupe SEB, a déclaré : « Notre investissement dans StoreBound nous permettra de conforter notre présence sur le marché américain du petit équipement domestique. Grâce à son modèle commercial innovant et ses marques renommées, StoreBound complètera parfaitement notre activité Grand Public aux États-Unis. La société a lancé plus de 200 produits et développé la plus large audience organique sur les médias sociaux dans notre secteur d’activité aux Etats Unis. Nous sommes très heureux d’accueillir prochainement les collaborateurs et les fondateurs de StoreBound au sein du Groupe SEB. »

Evan Dash, Président-Directeur Général et fondateur de StoreBound, a commenté : « Après un parcours dans la distribution, ma femme Rachel et moi-même avons créé StoreBound avec l’idée d’encourager les consommateurs à cuisiner des repas sains faits maison pour partager des moments gourmands et conviviaux avec leurs proches. En moins de 10 ans, StoreBound est devenu le leader du marché des consommateurs soucieux de leur santé aux États-Unis. Nous sommes fiers de rejoindre le Groupe SEB, un acteur majeur de l’industrie combinant des marques emblématiques, d’importantes capacités industrielles et une présence mondiale. Nous sommes impatients de pouvoir capitaliser sur sa force d’innovation pour accélérer le rythme de lancement de nos nouveaux produits tout en consolidant nos capacités opérationnelles mondiales. »

Et retrouvez-nous aussi sur www.groupeseb.com

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de plus de 30 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 360 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros en 2019 et emploie plus de 34 000 collaborateurs.

SEB SA ■

SEB SA - N° RCS 300 349 636 RCS LYON – capital 50 307 064 € TVA intracommunautaire : FR 12300349636