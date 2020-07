Spotify en Universal Music Group kondigen wereldwijde licentieovereenkomst voor meerdere jaren aan

STOCKHOLM & SANTA MONICA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Spotify (NYSE: SPOT), 's werelds populairste abonnementsservice voor audiostreaming, en Universal Music Group (UMG), de wereldleider op het gebied van op muziek gebaseerd entertainment, hebben vandaag een nieuwe, meerjarige wereldwijde licentieovereenkomst aangekondigd. Deze overeenkomst stemt de inspanningen van de bedrijven verder op elkaar af om baanbrekende nieuwe functies te creëren die zorgen voor waarde voor artiesten en geweldige ervaringen voor muziekfans.

Met deze nieuwe overeenkomst bevorderen de bedrijven hun toonaangevende partnerschap, wat een gedeelde inzet weerspiegelt voor de voortdurende groei van muziek, diepgaandere ervaringen wat betreft het ontdekken van muziek en samenwerking aan nieuwe, ultramoderne marketingcampagnes op het hele Spotify-platform. Bovendien zal UMG, als het meest innovatieve bedrijf op het gebied van muziek en een van de eerste supporters van Spotify, haar leidende rol als 'early adopter' van toekomstige producten verdiepen en waardevolle feedback geven aan het ontwikkelingsteam van Spotify.

Daniel Ek, voorzitter en CEO van Spotify, stelde: "Van hun vroege experimenten met Marquee tot het testen van nieuwe ervaringen zoals Canvas, Universal Music Group is een belangrijke partner bij het helpen vormgeven aan de ontwikkeling van onze marketingtools. Met de aankondiging van vandaag zullen we dit niveau van vroegtijdige innovatie uitbreiden en onze samenwerking en gedeelde visie verder versterken om artiesten te helpen in alle stadia van hun carrière. We zeggen het voortdurend, het doel van onze marktplaatsstrategie is om Spotify's vermogen om artiesten te verbinden met fans op een schaal die nog nooit eerder heeft bestaan, te benutten en nieuwe kansen voor de industrie te bieden. Samen kijken we ernaar uit om opnieuw te investeren in en nieuwe tools en aanbiedingen te ontwikkelen voor artiesten over de hele wereld."

Sir Lucian Grainge, voorzitter en CEO van Universal Music Group, verklaarde: "Met deze overeenkomst zijn UMG en Spotify meer dan ooit op elkaar afgestemd in ons streven om ervoor te zorgen dat het hele muziekecosysteem gedijt en een nieuw publiek over de hele wereld bereikt. Gezien onze toewijding aan innovatie en vroege acceptatie van muziektechnologieën en Spotify's leiderschap in de ontwikkeling van vooruitstrevende tools, zal onze nieuwe samenwerking onze artiesten nieuwe en krachtige kansen bieden om in contact te komen met fans op het groeiende platform van Spotify. Door samen te werken, zullen onze teams onze collaboratieve inspanningen uitbreiden en versnellen om te voorzien in artiestgerichte initiatieven, strategische marketingcampagnes en nieuwe aanbiedingen om fans over de hele wereld opwindende nieuwe ervaringen te bieden."

Over Spotify Technology S.A.

Toen Spotify in 2008 op de markt kwam hebben we het luisteren naar muziek voorgoed veranderd. Het is onze missie om het potentieel aan menselijke creativiteit te ontsluiten door een miljoen creatieve artiesten de kans te geven om van hun kunst te leven en miljarden fans de kans te geven om van deze creatievelingen te genieten en geïnspireerd te raken. Alles wat we doen wordt gedreven door onze liefde voor muziek en podcasts.

Ontdek, beheer en deel gratis meer dan 50 miljoen nummers, waaronder meer dan 1 miljoen podcasts, of kies voor een upgrade naar Spotify Premium om toegang te krijgen tot exclusieve muziekfuncties, waaronder een verbeterde geluidskwaliteit en een on-demand, offline luisterervaring zonder advertentieonderbrekingen.

Vandaag de dag zijn we 's werelds populairste abonnementsservice voor audiostreaming met een gemeenschap van meer dan 286 miljoen gebruikers, waaronder 130 miljoen Spotify Premium-abonnees, verspreid over 92 markten.

We gebruiken onze websites Investors en For the Record, evenals andere sociale media die worden vermeld op het tabblad 'Resources - Social Media' van onze Investors-website om belangrijke bedrijfsinformatie openbaar te maken. Voor meer informatie en afbeeldingen of om contact op te nemen met het persteam, kunt u terecht op https://newsroom.spotify.com/.

Over Universal Music Group

Universal Music Group (UMG) is de wereldleider in op muziek gebaseerd entertainment, met een breed scala aan bedrijven die zich bezighouden met opgenomen muziek, muziekpublicatie, merchandising en audiovisuele inhoud in meer dan 60 landen. Met de meest uitgebreide catalogus van opnames en nummers in elk muziekgenre, zorgt UMG voor de identificatie en ontwikkeling van artiesten en produceert en distribueert het bedrijf de meest veelgeprezen en commercieel succesvolle muziek ter wereld. Toegewijd aan artisticiteit, innovatie en ondernemerschap, bevordert UMG de ontwikkeling van diensten, platforms en bedrijfsmodellen om artistieke en commerciële kansen voor onze artiesten te verbreden en nieuwe ervaringen te creëren voor fans. Universal Music Group is een Vivendi-bedrijf.

