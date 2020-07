Ultivue et OracleBio s'associent pour faire progresser la caractérisation personnalisée des tumeurs et la recherche en oncologie clinique au moyen de l'immunofluorescence multiplexe

CAMBRIDGE, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Ultivue, Inc. a annoncé aujourd'hui la formation d'un partenariat de collaboration avec OracleBio afin de contribuer à faire progresser les connaissances et la caractérisation personnalisée des tumeurs dans le cadre de la recherche clinique et translationnelle en oncologie et de la mise au point de médicaments, en ayant recours à la coloration et à l'imagerie par immunofluorescence multiplexe.

L'accord associe l'expertise d'OracleBio en analyse d'images histopathologiques et les capacités de coloration des tissus d'Ultivue, et vise à proposer aux entreprises pharmaceutiques un flux de travail de bout en bout afin d'acquérir de précieuses connaissances à partir des biomarqueurs in situ.

OracleBio est une organisation de recherche contractuelle basée en Écosse, reconnue pour ses services de pathologie numérique de quantification et qui propose une analyse d'images de haute qualité en exploitant les capacités de multiples plateformes logicielles dans le but de soutenir la recherche clinique et préclinique.

« L'objectif d'OracleBio est de fournir de solides données histopathologiques quantitatives déployées dans un cadre optimal, mais ces analyses peuvent être largement tributaires de la qualité de la préparation et de la coloration des échantillons », affirme Lorcan Sherry, directeur scientifique chez OracleBio. « Ce partenariat établi avec Ultivue signifie que nous pouvons avoir toute confiance en la fiabilité de la coloration des tissus que nous quantifions, ce qui constitue in fine un gage de précision des données. »

Ultivue, située à Cambridge, dans le Massachusetts met au point des réactifs utilisés dans le processus de coloration des tissus faisant l'objet d'analyses et de mise en image par immunofluorescence multiplexe. Sa technologie exclusive InSituPlex est conçue pour permettre une exploration rapide et complète des marqueurs biologiquement pertinents dans les échantillons de tissus.

« Nous avons développé des réactifs indépendants du flux de travail et prêts à être utilisés dans les infrastructures existantes des laboratoires de la plupart des clients. Il est donc judicieux pour nous de nous associer à une ORC spécialisée dans l'analyse et l'imagerie telle qu'OracleBio, ayant des objectifs identiques aux nôtres. Au bout du compte, notre objectif est toujours de présenter à nos clients des informations biologiques utiles et pertinentes obtenues à partir de leurs échantillons, peu importe le matériel informatique ou les logiciels qu'ils privilégient », déclare Jacques Corriveau, président et PDG d'Ultivue.

À propos d'OracleBio :

OracleBio est une organisation de recherche contractuelle (ORC) de premier plan spécialisée dans la pathologie numérique de quantification et proposant des services d'analyse d'images histopathologiques dans le cadre de la R et D clinique et préclinique.

Ayant recours à la fois aux plateformes logicielles d'analyse d'images Indica Labs HALO™ et Visiopharm, OracleBio est capable de proposer une quantification précise et détaillée des marqueurs nucléaires, membranaires et cytoplasmiques, cellule par cellule, dans des coupes tissulaires pour des utilisations en histologie, immunohistochimie (IHC) et hybridation in situ (ISH).

À propos d'Ultivue :

Ultivue propose aux chercheurs et aux scientifiques des analyses multiplexes de biomarqueurs destinées au phénotypage des tissus et à la pathologie numérique. Sa technologie exclusive InSituPlex permet une exploration et une analyse avancées des échantillons de tissus dans le cadre de la recherche médicale de précision. Ces solutions hautement personnalisables et cette approche scientifique consultative renforcent et accélèrent la découverte de biomarqueurs et les programmes de mise au point de médicaments.

