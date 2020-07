BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE: VEEV) heeft vandaag aangekondigd dat Syneos Health (NASDAQ: SYNH), een van de grootste leveranciers van uitbestede veldteams in de branche, biofarmaceutische klanten Veeva Commercial Cloud-oplossingen biedt. Door zijn uitgebreide commercialiseringsexpertise te combineren met Veeva Commercial Cloud, helpt Syneos Health klanten de prestaties te verbeteren, risico’s te verminderen en hun commerciële lanceringen te versnellen.

“Veeva Commercial Cloud geeft onze vertegenwoordigers en datawetenschappers de inzichten die ze nodig hebben om effectiever te plannen en uit te voeren”, aldus Michelle Keefe, president van Syneos Health Commercial. “We zijn verheugd deze tools toe te voegen aan het Syneos Health Dynamic Assembly-netwerk, een open ecosysteem van de beste, meest flexibele data en technologieën. Deze oplossingen versterken ons aanbod en stellen ons in staat de relaties met zorgprofessionals verder te versterken, het wereldwijde bereik sneller uit te breiden en betere beslissingen te nemen met behulp van de meest uitgebreide, nauwkeurige gegevens in de branche.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.