Spotify e Universal Music Group annunciano un accordo pluriennale di licenza globale

STOCCOLMA e SANTA MONICA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Spotify (NYSE: SPOT), il servizio di streaming di musica a pagamento più gettonato al mondo, e Universal Music Group (UMG), il leader mondiale nell'intrattenimento su base musicale, oggi hanno annunciato un nuovo accordo pluriennale di licenza globale che allinea ancor di più l'impegno delle società per promuovere opzioni fortemente innovative che offrono valore agli artisti e grandi esperienze agli appassionati di musica.

Con il nuovo accordo, le società portano avanti la loro collaborazione leader nel settore, riflettendo un impegno condiviso all'evoluzione continua della musica, esperienze più profonde di scoperte musicali e collaborazione in nuove, moderne campagne di marketing sulla piattaforma di Spotify. Inoltre, quale società più innovativa nel settore musicale e uno dei primi sostenitori di Spotify, UMG rafforzerà il suo ruolo importante nell'accogliere prontamente prodotti futuri e nel fornire utili riscontri al team di sviluppo di Spotify.

“Dalle prime sperimentazioni con Marquee, alle prove di nuove esperienze come Canvas, Universal Music Group è stata un partner importante nel dare forma allo sviluppo dei nostri strumenti di marketing. Con l'annuncio di oggi, amplieremo questo livello iniziale di innovazione e rafforzeremo ulteriormente la nostra collaborazione e visione condivisa per aiutare a promuovere artisti in tutte le fasi della loro carriera. L'abbiamo sempre detto, lo scopo della nostra strategia Marketplace è quello di cogliere l'abilità di Spotify di connettere artisti e ammiratori in dimensioni mai viste prima e portare nuove opportunità al settore. Insieme, non vediamo l'ora di reinvestire in e costruire nuovi strumenti e offerte per artisti di tutto il mondo”, ha dichiarato Daniel Ek, Chairman e CEO di Spotify.

“Con questo accordo, UMG e Spotify sono più allineate che mai nel nostro impegno per garantire la prosperità dell'intero ecosistema musicale e raggiungere nuovi ascoltatori in tutto il mondo. Grazie al nostro impegno nell'innovazione e l'adozione precoce di tecnologie musicali, nonché il primato di Spotify nello sviluppo di strumenti futuristici, il nostro sodalizio offrirà ai nostri artisti nuove e solide opportunità per connettersi con gli appassionati sulla piattaforma in espansione di Spotify. Lavorando insieme, i nostri team amplieranno e accelereranno i nostri impegni di collaborazione per realizzare iniziative incentrate sugli artisti, campagne di marketing strategiche e nuove offerte per fornire nuove entusiasmanti esperienze ai fan di tutto il mondo”, ha commentato Sir Lucian Grainge, Presidente e CEO di Universal Music Group.

