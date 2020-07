Spotify und Universal Music Group schließen globales mehrjähriges Lizenzabkommen

STOCKHOLM und SANTA MONICA, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Spotify (NYSE: SPOT), der weltweit beliebteste Abonnementdienst für Audio-Streaming, und die Universal Music Group (UMG), weltweit führend im Bereich der musikbasierten Unterhaltung, gaben heute den Abschluss einer neuen mehrjährigen globalen Lizenzvereinbarung bekannt, mit der die Bemühungen der Unternehmen zur Förderung richtungsweisender neuer Funktionen, die den Künstlern Mehrwert und den Musikfans großartige Erlebnisse bieten werden, weiter aufeinander abgestimmt werden sollen.

Mit dieser neuen Vereinbarung treiben die Unternehmen ihre branchenführende Partnerschaft voran und demonstrieren so ihr gemeinsames Engagement für ein kontinuierliches Wachstum der Musik, tiefer gehende Erlebnisse bei der Entdeckung von Musik und die Zusammenarbeit bei neuen, hochmodernen Marketingkampagnen auf der gesamten Spotify-Plattform. Darüber hinaus wird die UMG als innovativstes Unternehmen der Musikbranche und einer der frühesten Unterstützer von Spotify seine führende Rolle als frühzeitiger Anwender zukünftiger Produkte vertiefen und dem Entwicklungsteam von Spotify wertvolles Feedback liefern.

Daniel Ek, Chairman und CEO von Spotify, sagte: “Von ihren frühen Experimenten mit Marquee bis hin zum Ausprobieren neuer Erfahrungen wie Canvas war die Universal Music Group ein wichtiger Partner bei der Mitgestaltung der Entwicklung unserer Marketing-Instrumente. Mit der heutigen Ankündigung werden wir auf dieser Ebene der Frühphasen-Innovation expandieren und unsere Partnerschaft und unsere gemeinsame Vision, Künstler in allen Phasen ihrer Karriere voranzubringen, weiter stärken. Wir haben schon immer gesagt, dass das Ziel unserer Marktplatz-Strategie darin besteht, die Fähigkeit von Spotify zu nutzen, Künstler mit Fans in einem noch nie dagewesenen Ausmaß in Kontakt zu bringen und der Branche neue Möglichkeiten zu eröffnen. Gemeinsam freuen wir uns darauf, durch Reinvestitionen neue Werkzeuge und Angebote für Künstler auf der ganzen Welt zu schaffen.”

Sir Lucian Grainge, Chairman und CEO der Universal Music Group, sagte: “Diese Vereinbarung verbindet die UMG und Spotify stärker als je zuvor in ihrem Engagement, dafür zu sorgen, dass das gesamte Musik-Ökosystem floriert und neue Zuhörer auf der ganzen Welt erreicht. Mit unserem Engagement für Innovation und die frühe Übernahme neuer Musiktechnologien einerseits und der Führungsrolle von Spotify bei der Entwicklung zukunftsorientierter Tools andererseits wird diese neue Partnerschaft unseren Künstlern neue und leistungsstarke Möglichkeiten bieten, auf der wachsenden Plattform von Spotify mit Fans zusammenzukommen. Im Zuge der Zusammenarbeit werden unsere Teams unsere gemeinsamen Bemühungen um künstlerorientierte Initiativen, strategische Marketingkampagnen und neue Angebote erweitern und beschleunigen, um den Fans weltweit spannende neue Erlebnisse zu bieten.”

Über Spotify Technology S.A.

Mit unserem Start von Spotify im Jahr 2008 haben wir das Musikhören für immer verändert. Unsere Mission besteht darin, das Potenzial der menschlichen Kreativität freizusetzen, indem wir einer Million kreativer Künstler die Chance geben, von ihrer Kunst zu leben, und Milliarden Fans die Möglichkeit bieten, diese Kunst zu genießen und sich von diesen Schöpfern inspirieren zu lassen. Unser Antrieb für alles, was wir tun, ist unsere Liebe zur Musik und zu Podcasts.

Entdecken, verwalten und teilen Sie über 50 Millionen Tracks, darunter mehr als 1 Million Podcast-Titel, kostenlos oder upgraden Sie auf Spotify Premium mit Zugang zu exklusiven Funktionen wie besserer Klangqualität und ein On-demand-, Offline- und werbefreies Hörerlebnis.

Heute sind wir der weltweit beliebteste Abonnementdienst für Audiostreaming und haben eine Gemeinschaft von 286 Millionen Nutzern, einschließlich 130 Millionen Spotify-Premium-Abonnenten, auf 92 Märkten.

Wir nutzen unsere Websites Investors und For the Record sowie andere soziale Medien, die unter der Registerkarte “Resources – Social Media” unserer Website Investors aufgeführt sind, um maßgebliche Unternehmensinformationen offenzulegen. Für weitere Informationen, Bilder oder zur Kontaktaufnahme mit unserem Presseteam gehen Sie einfach zu https://newsroom.spotify.com/.

Über die Universal Music Group

Die Universal Music Group (UMG) ist weltweit führend in der musikbasierten Unterhaltung und verfügt über eine breite Palette von Unternehmen, die in mehr als 60 Ländern in den Bereichen Tonträger, Musikverlag, Merchandising und audiovisuelle Inhalte tätig sind. Mit dem umfassendsten Katalog von Aufnahmen und Titeln in allen Musikgenres sucht und fördert die UMG Künstler und produziert und vertreibt die von der Kritik am meisten gelobte und kommerziell erfolgreichste Musik der Welt. Die UMG engagiert sich für Kunst, Innovation und Unternehmertum und fördert die Entwicklung von Dienstleistungen, Plattformen und Geschäftsmodellen, um die künstlerischen und kommerziellen Möglichkeiten für unsere Künstler zu erweitern und neue Erlebniswelten für Fans zu schaffen. Die Universal Music Group ist ein Unternehmen von Vivendi.

