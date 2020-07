Spotify et Universal Music Group annonce un accord pluriannuel de licence mondiale

STOCKHOLM & SANTA MONICA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Spotify (NYSE: SPOT), le service de streaming audio par abonnement le plus populaire au monde, et Universal Music Group (UMG), le chef de file mondial du divertissement musical, annoncent ce jour la signature d'un nouvel accord pluriannuel de licence mondiale renforçant les efforts des deux sociétés en matière de fonctionnalités novatrices générant de la valeur pour les artistes et créant des expériences exceptionnelles pour les amateurs de musique.

Avec ce nouvel accord, les deux sociétés mettent en place un partenariat unique dans le secteur, synonyme d'un engagement commun pour une croissance soutenue, de fabuleuses découvertes musicales et une collaboration sur de nouvelles campagnes marketing inédites sur la plateforme Spotify. En outre, en tant que société musicale la plus innovante et une des premières à avoir apporté son soutien à Spotify, UMG consolidera sa position de leader en tant qu'utilisateur de la première heure des prochains produits commercialisés et fournira des avis précieux à l'équipe de développeurs de Spotify.

Daniel Ek, président du conseil et PDG de Spotify, déclare: "Depuis leur expérimentation avec Marquee, jusqu'aux essais de nouvelles expériences telles que Canvas, Universal Music Group a toujours été un partenaire de choix pour façonner le développement de nos outils marketing. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous nous positionnons en faveur des innovations en phase de démarrage et renforçons encore notre partenariat et notre vision commune pour promouvoir les artistes, où qu'ils en soient dans leur carrière. Nous l'avons toujours dit, l'objectif de notre stratégie Marketplace est de tirer parti de la capacité de Spotify à faire découvrir des artistes à une échelle qui n'existait pas jusqu'à présent et à créer des opportunités pour l'industrie. Ensemble, nous allons renouveler nos investissements et construire de nouveaux outils pour les artistes du monde entier."

Lucian Grainge, PDG d'Universal Music Group, déclare: "Avec cet accord, UMG et Spotify sont mieux alignés que jamais pour tenir leur engagement de faire prospérer l'écosystème musical et toucher de nouvelles audiences à l'échelle mondiale. Avec notre volonté d'innovation et d'adoption anticipée des technologies musicales, combinée au leadership de Spotify dans le développement d'outils d'avant-garde, ce nouveau partenariat apportera aux artistes de nouvelles opportunités pour toucher les fans sur la plateforme en plein essor de Spotify. En travaillant ensemble, nos équipes renforceront et accéléreront nos efforts collaboratifs pour lancer des initiatives axées sur les artistes, des campagnes marketing stratégiques et de nouvelles offres afin de fournir expériences innovantes pour les fans du monde entier."

À propos de Spotify Technology S.A.

Spotify a transformé l'écoute musicale pour toujours au moment de son lancement en 2008. Notre mission est de libérer le potentiel de la créativité humaine en offrant à un million d'artistes créateurs la possibilité de vivre de leur art et à des milliards de fans la chance de profiter de cette expérience et de s'inspirer de ces créateurs. Tout ce que nous faisons est animé par notre passion pour la musique et les podcasts.

Découvrez, gérez et partagez plus de 50 millions de titres, y compris plus d'un million de podcasts, ou passez à Spotify Premium qui vous donnera accès à des fonctionnalités exclusives, notamment une meilleure qualité de son, une écoute à la demande, un mode hors ligne, et à une expérience sans publicité.

Nous sommes actuellement le plus grand service de musique en streaming par abonnement au monde avec une communauté de plus de 286 millions d'utilisateurs, dont 130 millions d'abonnés à Spotify Premium, sur un total de 92 marchés.

Nous utilisons nos sites Investors et For the Record ainsi que d'autres réseaux sociaux répertoriés dans l'onglet "Resources – Social Media" de notre site Investors pour communiquer des informations relatives à la société. Pour plus d'informations et images, et pour contacter notre service presse, rendez-vous sur https://newsroom.spotify.com/.

À propos de Universal Music Group

Universal Music Group (UMG) est le chef de file mondial du divertissement à caractère musical, disposant d'un large éventail de sociétés spécialisées dans la musique enregistrée, l'édition musicale, le merchandising et le contenu audiovisuel, dans plus de 60 pays. Avec le catalogue le plus complet d'enregistrements et chansons couvrant tous les genres musicaux, UMG identifie et forme des artistes et produit et distribue les plus grands succès musicaux de la planète. Engagé en faveur des valeurs artistiques, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, UMG promeut le développement de services, plateformes et modèles commerciaux dans le but d'ouvrir de nouveaux horizons créatifs et commerciaux pour les artistes, et de créer des expériences sans précédent pour les fans. Universal Music Group est une société Vivendi.

