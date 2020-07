CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Ultivue, Inc. kondigde vandaag een samenwerkingsverband aan met OracleBio om meer inzicht te krijgen en gepersonaliseerde tumorkarakterisering te bevorderen in translationeel en klinisch oncologisch onderzoek en medicijnontwikkeling met behulp van multiplex immunofluorescentiekleuring en beeldvorming.

De deal verbindt de expertise op het gebied van histopathologische beeldanalyse van OracleBio en de weefselkleuring van Ultivue, met als doel farmaceutische bedrijven een end-to-end workflow te bieden voor het verkrijgen van waardevolle inzichten van biomarkers in situ.

OracleBio, een contractonderzoeksorganisatie gevestigd in Schotland, staat bekend om zijn kwantitatieve digitale pathologiediensten en levert hoogwaardige beeldanalyse terwijl het gebruik maakt van meerdere softwareplatforms ter ondersteuning van klinisch en preklinisch onderzoek.

“OracleBio streeft ernaar robuuste kwantitatieve histopathologische gegevens te leveren die binnen een kwaliteitskader worden ingezet, en die analyse kan sterk afhankelijk zijn van de kwaliteit van monstervoorbereiding en kleuring”, zegt Lorcan Sherry, CSO van OracleBio. “Door met Ultivue samen te werken, kunnen we vertrouwen hebben in de kleuring van het weefsel dat we kwantificeren, wat uiteindelijk tot nauwkeurigere gegevens leidt.”

