El Un-carrier superpoderoso intensifica la competencia

BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--¿La red 5G más grande? La tenemos. ¿5G para el bien? La tenemos. ¿Un T-Mobile unificado? Lo tendremos el 2 de agosto. ¿Una competencia superpoderosa? En marcha. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) cumplió el día de hoy otro de los compromisos de la fusión, potenciando la competencia como nunca antes con dos ofertas superpoderosas del Un-carrier, que se aplican por primera vez a toda la familia de servicio pospagado de la nueva T-Mobile: a partir de este viernes y disponible solamente por tiempo limitado este verano, podrás obtener cuatro líneas de datos ilimitados por apenas $25 al mes cada una o cuatro teléfonos 5G incluidos por apenas $5 más al mes cada uno, y todo con acceso incluido a 5G. Así es; apenas $25 por línea más impuestos con AutoPago para que tu familia de cuatro personas (o pequeños negocios) tenga acceso a la primera y ÚNICA red 5G nacional. Este nivel de precio con datos ilimitados es algo que, bueno, nunca se había ofrecido a todos en el servicio móvil pospagado. Es la oferta de servicio pospagado de mejor precio con 5G incluido para una familia de cuatro personas. Y punto. El plan 5G de Verizon más económico, donde tendrás 5G de Verizon aproximadamente el 0.4% del tiempo, te costará casi $1,000 más por año. <cae una lágrima>

Escúchalo directamente aquí de la boca de Mike Sievert, director ejecutivo de T-Mobile.

Estas ofertas son las primeras en implementarse en toda la nueva T-Mobile y preparan el camino hacia el 2 de agosto cuando El Un-carrier iniciará sus operaciones bajo la emblemática marca T-Mobile en tiendas de todo el país, combinando la red de tiendas de Sprint y T-Mobile y comenzando a lanzar políticas Un-carrier en todo el país. Y eso es mejor para todos. Significa que, en adelante, vamos a eliminar prácticas como los planes tarifarios que se disparan de golpe, los aumentos escalonados y la limitación de las mejores ofertas solo a clientes nuevos que han sido moneda corriente en las prácticas de las compañías de servicio móvil durante años, sorprendiendo a consumidores y negocios con facturas que se disparan de golpe. Esos días quedaron atrás cuando te inscribas a cualquier plan nuevo de T-Mobile.

Además, con las nuevas tiendas unificadas, los clientes que vengan de Sprint y los de T-Mobile obtendrán acceso a MUCHAS MÁS tiendas, bajo la marca T-Mobile, y todas ellas podrán servir tanto a los clientes que vengan de Sprint como a los de T‑Mobile en todo el país. Por lo que a todos les resultará más fácil y cómodo encontrar y visitar una tienda, conversar con un experto de servicio móvil, cambiar de teléfono y llevarse los últimos accesorios.

Estas ofertas superpoderosas llegan mientras T-Mobile se prepara para lanzar este viernes Scam Shield, su más reciente innovación Un-carrier, que les facilita más que nunca a los clientes de Verizon y AT&T tomar la decisión de cambiarse y despedirse de las llamadas fraudulentas y las robollamadas. Las compañías de servicio móvil se están beneficiando de las llamadas fraudulentas y las robollamadas obligando a sus clientes a pagar protección adicional contra las llamadas ilegales que se hacen a través de sus mismas redes. Para los millones de clientes de estas compañías de servicio móvil a quienes esto les resulta repugnante (porque lo es), El Un-carrier les facilita más que nunca cambiarse, ahorrar dinero y despedirse de las llamadas fraudulentas y las robollamadas no deseadas.

“El 2 de agosto uniremos nuestras marcas: Sprint y T-Mobile para que operen como una sola marca T-Mobile en todo el país. Como lo prometimos y para celebrar, le estamos poniendo presión a la competencia este verano con una oferta sin precedentes para servicio ilimitado, con 5G incluido”, señala Mike Sievert, director ejecutivo de T-Mobile. “No tienes por qué elegir entre la red 5G de mayor cobertura y recibir más beneficios por tu dinero. T-Mobile te da ambas cosas”.

Un-carrier superpoderoso. Valor superpoderoso.

Por tiempo limitado partir del 24 de julio, los clientes nuevos y existentes, incluidos los pequeños negocios, tienen dos opciones:

Obtener cuatro líneas por $25 al mes por línea, más impuestos y cargos con AutoPago en T-Mobile Essentials. Los clientes existentes que ya tengan cuatro líneas (o quieran tener cuatro líneas) pueden cambiarse también a esta nueva oferta. ¿Tienes (o necesitas) más de cuatro líneas? Después de las cuatro, cada línea adicional puede agregarse por tan solo $20 más por línea, hasta seis líneas. Si también necesitas teléfonos 5G, por apenas $5 más por línea, obtén cuatro líneas por $30 al mes por línea, más impuestos y cargos con AutoPago en T-Mobile Essentials MÁS cuatro Samsung Galaxy A71 5G incluidos con créditos en la factura e intercambio elegible.

Este nivel de precio para servicio pospagado ilimitado no se había visto antes. Es decir que datos ilimitados a alta velocidad a este precio es algo que nunca se había ofrecido a todos en la historia del servicio móvil. Y es tan solo otro notable ejemplo más de cómo T-Mobile y Sprint son mejores juntos. Sprint estaba ofreciendo un nivel de precio similar, pero incluía compromisos contractuales y aumentos escalonados que incrementaban la factura del cliente con el transcurso del tiempo, con aumentos del 60% en un año. Ahora que las dos compañías son una, hemos tomado lo mejor de Sprint (un increíble nivel de precio líder en la industria para servicio pospagado con datos ilimitados desde el principio) y lo mejor de T-Mobile (la filosofía del Un-carrier que extiende las mejores ofertas a los clientes nuevos y existentes, prohíbe ofertas que se disparan de golpe y tiene una red 5G líder en la industria con acceso incluido sin costo adicional) y los hemos combinado en una oferta “sin concesiones”. La mejor oferta y la mejor red. ¡Eso es lo que puede hacer un Un-carrier superpoderoso!

Además, los nuevos clientes que se cambien de AT&T y Verizon no necesitan preocuparse por terminar de pagar su dispositivo o intercambiar teléfonos en perfecto estado para cambiarse, todo gracias a la oferta Cámbiate y quédatelo de T‑Mobile. Con Cámbiate y quédatelo, los clientes conservan sus actuales teléfonos elegibles y T-Mobile paga lo que le deban a AT&T o a Verizon por ellos, hasta $450 a través de una tarjeta virtual prepagada. Consulta aquí para conocer más detalles.

Los clientes de T-Mobile Essentials reciben el mejor servicio al cliente del servicio móvil con un Equipo de Expertos dedicado y obtienen regalos semanales a través de T-Mobile Tuesdays, más Scam Shield a partir de este viernes. Podrás encontrar más información sobre T-Mobile Essentials justo aquí.

O incluso, para quienes solamente quieren tener un nuevo smartphone 5G en su plan existente, a partir del 24 de julio los clientes actuales de T-Mobile y los que vienen de Sprint pueden obtener un Samsung Galaxy A71 5G GRATIS, O BIEN un Samsung Galaxy S20 5G a MITAD DE PRECIO con intercambio elegible y 24 créditos en la factura mensual.

Ahora que Sprint es parte de T-Mobile, El Un-carrier está cumpliendo con su promesa de ser no solamente una compañía más grande, sino una mejor compañía. Este es el más reciente de los compromisos de lanzamiento de T-Mobile relativos a la fusión. Desde el lanzamiento anticipado de T-Mobile Connect y la iniciativa Connected Heroes hasta una red 5G que es incomparable en la industria, con acceso incluido, sin costo adicional por lo menos durante tres años. Y ahora este viernes, el nuevo Un-carrier superpoderoso seguirá desafiando a las compañías de servicio móvil a que acepten el reto con su más reciente innovación Un-carrier que les proporciona a los clientes protección gratuita contra estafadores y robollamadas no deseadas, mientras cumple además con su promesa de intensificar la competencia. Esto ayuda a que sea más fácil cambiarse, ahorrar dinero y tener acceso a los enormes beneficios del Un-carrier, justo cuando la gente más lo necesita.

Una transformativa red 5G nacional para todos.

Han transcurrido apenas cuatro meses desde la fusión y T-Mobile ya está dando pasos agigantados con su red superpoderosa, ahora que Sprint es parte de T-Mobile. La red 5G de T-Mobile abarca más de un millón de millas cuadradas y los clientes obtienen cobertura en los 50 estados y en Puerto Rico. En este momento ya es más de 10,000 veces más grande que la red 5G de Verizon.

En estudios globales, los clientes de T-Mobile obtienen 5G con más frecuencia que las otras compañías medidas. T-Mobile se clasifica en el primer lugar (por un margen MUY ALTO) en disponibilidad de 5G; los clientes obtienen señal 5G más del 22% del tiempo en comparación con apenas un 0.4% para clientes de Verizon con teléfonos 5G. (Sí, leíste bien: CERO punto cuatro por ciento, o aproximadamente 5 minutos y 46 segundos por día. <no es broma>) ¡Los clientes del Un-carrier obtienen señal 5G más del doble de veces que AT&T y 56 veces más que con Verizon!

El Un-carrier también ha estado implementando rápidamente el espectro de banda media de 2.5 GHz de Sprint, agregando profundidad y proporcionando mejoramientos en la velocidad para clientes 5G que ya tienen servicio disponible en ciudades como Chicago, Houston, Los Ángeles, Filadelfia y la ciudad de Nueva York. Los clientes que poseen 5G de banda media están obteniendo velocidades promedio de descarga de más de 300 Mbps, ¡con increíbles velocidades pico de hasta 1200 Mbps! Consulta el blog de Neville Ray de ayer para conocer las últimas novedades sobre cómo El Un-carrier está desarrollando la más grande y mejor red 5G del país.

Obtén más información sobre estas ofertas en es.t-mobile.com/offers/summer-2020-deals. A partir de este viernes 24 de julio, inscríbete a estas ofertas en tu tienda local, en línea en es.t-mobile.com o llamando al 1-800-937-8997. ¡Apresúrate! Estas ofertas están disponibles solamente por tiempo limitado este verano. Para obtener más información sobre Scam Shield, visita es.t-mobile.com/scamshield.

Durante los períodos de congestión, los clientes del plan Essentials podrían notar velocidades más bajas que otros clientes, e incluso más bajas aún si usan más de 50 GB al mes, debido a la priorización de datos. Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. 4/$25: se requiere calificación crediticia y 4 o más líneas. La cancelación de líneas requerirá el cambio al plan Essentials de precio total. Sin AutoPago, son $5 más por línea. Los clientes existentes que se cambien de plan podrían perder características y créditos promocionales. Teléfono 5G por cuenta nuestra: Si cancelas tu línea antes de recibir los 24 créditos en la factura, podrías tener que pagar hasta el monto total del dispositivo ($600) según el contrato de financiamiento requerido; si cancelas tu cuenta, contáctanos antes para pagar en cuotas mensuales con descuento. El proceso de acreditación podría demorar 2 ciclos de facturación. Cámbiate y quédatelo: Se requiere dispositivo desbloqueado, crédito, servicio y transferencia elegibles, 90 días o más con AT&T o Verizon y canjear la oferta a tiempo. La tarjeta demora hasta 15 días. No se puede retirar efectivo y vence en 6 meses. Emitida por Sunrise Banks NA, miembro de FDIC.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible con el fin de disrumpir el mercado para crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: es.t-mobile.com.