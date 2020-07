Procter & Gamble en het IOC maken een verlenging bekend van hun wereldwijde Olympische samenwerkingsverband tot 2028

P&G: The Measure of Greatness (Photo: Business Wire)

P&G: The Measure of Greatness (Photo: Business Wire)

P&G: The Measure of Greatness

P&G: The Measure of Greatness

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--Met nog precies een jaar te gaan tot de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, benadrukken Procter & Gamble (NYSE:PG) en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de steun van het bedrijf aan de Olympische en Paralympische beweging met de bevestiging van hun wereldwijde samenwerkingsverband voor de komende vier Olympische en Paralympische spelen. Voortbouwend op het succes van de afgelopen 10 jaar samenwerking en de gedeelde waarden ten aanzien van het verbeteren van het leven en het creëren van een betere wereld, verbinden P&G en het IOC zich tot een uniek, publieksgedreven samenwerkingsverband om belangrijke vooruitgang te boeken op belangrijke gebieden – gelijkheid en inclusie, ecologische duurzaamheid en maatschappelijke impact – tot en met Los Angeles 2028. Voor het eerst heeft P&G ook de wereldwijde marketingrechten verworven voor het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) en de Paralympische Spelen in deze langlopende samenwerkingsovereenkomst met het IOC/IPC, waarbij het IOC toezicht houdt op de commerciële programma’s van het IPC en de Paralympische Spelen.

“Als TOP Partner van het IOC gedurende de afgelopen 10 jaar, zijn we enorm trots op het werk dat we samen hebben verricht,” aldus Marc Pritchard, Chief Brand Officer van P&G. “Met het volgende decennium voor de deur, realiseren we ons de mogelijkheden en de verantwoordelijkheid die sponsoring van de Olympische Spelen ons biedt om een bredere impact te maken. In de geest van de Olympische beweging, gebruiken we ons samenwerkingsverband om positieve veranderingen in de wereld teweeg te brengen op het gebied van gelijkheid en inclusie, ecologische duurzaamheid en maatschappelijke impact. We zullen elk van de volgende vier Spelen gebruiken als mijlpaal om de voortgang te meten en een betekenisvolle erfenis achter te laten.”

Thomas Bach, President van het IOC, stelt: “Procter & Gamble heeft zich een ware partner van het IOC betoond, evenals een krachtige medestander bij de ondersteuning van de idealen van de Olympische beweging. Met nog een jaar te gaan tot de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, verheugt het ons bekend te maken dat we “samen sterker” zullen staan met P&G tot 2028. Met het oog op de toekomst geven we prioriteit aan duidelijke, doelgerichte initiatieven die de visie van het IOC ondersteunen om te bouwen aan een betere wereld door middel van sport.”

Als wereldwijde partner zal P&G de Olympische en Paralympische Spelen van 2020 in Tokio steunen, evenals de Olympische en Paralympische Winterspelen van 2020 in Peking, de Olympische en Paralympische Spelen van 2024 in Parijs, de Olympische en Paralympische Winterspelen van 2026 in Milaan-Cortina en de Olympische en Paralympische Spelen van 2028 in Los Angeles.

Athletes for Good-fonds

In lijn met de missie van het IOC om atleten te ondersteunen en hen het middelpunt van de Olympische beweging te maken, heeft het bedrijf als onderdeel van de volgende fase van de samenwerking van P&G met de Olympische en Paralympische beweging, het Athletes for Good-fonds opgezet – een gezamenlijk initiatief van P&G, het IOC en het IPC voor het verstrekken van financiële bijdragen aan doelen die door Olympische en Paralympische atleten en aspirant-atleten worden ondersteund om belangrijk werk te verrichten in overeenstemming met gedeelde maatschappelijke kernwaarden. Het Athletes for Good-fonds kent in de loop van het komende jaar in totaal 52 bijdragen toe via een aanvraagprocedure op het Athlete365-platform van het IOC – één voor elke week tot aan de openingsceremonie van de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Olympische en Paralympische atleten en aspirant-atleten die samenwerken met organisaties die een bijdrage leveren aan hun gemeenschap op het gebied van maatschappelijke impact (COVID-19-hulp), gelijkheid en inclusie, en ecologische duurzaamheid, kunnen een bijdrage aanvragen.

The Measure of Greatness

Met nog precies een jaar te gaan tot de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, nu de atleten voor een verlengde aanloop naar de Spelen staan, is P&G alle bestaande samenwerkingsverbanden met atleten nagekomen en vele ervan zijn verlengd tot 2021. Door middel van een videoserie met de titel The Measure of Greatness vestigt P&G tevens de aandacht op het verhaal van Olympische en Paralympische atleten en aspirant-atleten van over de hele wereld die in 2020 zinvolle actie hebben ondernomen om hun gemeenschap te steunen.

Pritchard vervolgt: “Hoewel de wereld om ons heen de afgelopen maanden is veranderd, is ons doel als sponsor van de Olympische Spelen gelijk gebleven. We hebben altijd het belang onderkend van het traject dat atleten afleggen om hun Olympische dromen te realiseren en de vele mensen erkend die hen daarbij ondersteunen. Als onderdeel van dit nieuwe traject op weg naar Tokio, weten we dat dit tijdstip, met nog precies een jaar te gaan, een nieuwe betekenis krijgt voor atleten, hun families en fans. We blijven standvastig in onze steun aan atleten en we voelen ons vereerd om het verhaal onder de aandacht te brengen van uitzonderlijke Olympische en Paralympische atleten en aspirant-atleten die in 2020 actie hebben ondernomen om hun gemeenschap te ondersteunen – niet door hun atletische prestaties, maar door hun medeleven, hun menselijkheid en hun liefde.”

In The Measure of Greatness worden Olympische en Paralympische atleten en aspirant-atleten voor het voetlicht gebracht die hebben laten zien wat het betekent om een bron van inspiratie te zijn, op en buiten het speelveld. De film vertelt de inspirerende verhalen van atleten die dit moment hebben aangegrepen om zich op een andere manier in te zetten voor anderen. Van het strijden in de medische frontlinie tegen de COVID-19-pandemie, tot het verheffen van hun stem voor raciale gelijkheid en het aanwenden van hun middelen om medische apparatuur en voedsel te krijgen waar deze het hardst nodig zijn – deze atleten staan symbool voor de manier waarop mensen liefdevol het voortouw kunnen nemen in deze uitdagende tijden.

The Measure of Greatness is een digitale film die de inspirerende verhalen verteld van de volgende Olympische en Paralympische atleten en aspirant-atleten:

Kim Daybell, Groot-Brittannië, paralympisch tafeltennis: Kim stond op het punt om fulltime te gaan trainen om zich voor te bereiden op Tokio, maar keerde in plaats daarvan terug naar zijn fulltime baan als medische SHO (senior house officer) om COVID-19-patiënten te begeleiden in een Londens ziekenhuis. Hij werkt elke week 40-60 uur in het ziekenhuis, terwijl hij mentaal en fysiek fit blijft voor zijn traject op weg naar Tokio 2020.

Simone Manuel, Verenigde Staten, zwemmen: Als eerste zwarte vrouw die een individuele medaille won in het Olympische zwemmen, is Simone een uitgesproken pleitbezorger van het aan de kaak stellen van raciale stereotypen in het wedstrijdzwemmen. Ze heeft haar platform consequent gebruikt om haar volgers te leren hoe ze actief antiracistisch kunnen zijn, om de stem van de zwarte bevolking te versterken en iedereen aan te moedigen om in het groot te denken en zich niet te laten kluisteren door stereotypen. Sinds het begin van de COVID-19-uitbraak heeft Simone haar platform ook gebruikt om organisaties te ondersteunen die broodnodige maaltijden verschaffen aan mensen in onzekere voedselomstandigheden.

Kento Momota, Japan, badminton: Momota-san doneerde 10 procent van het prijzengeld van zijn toernooien in 2019 (USD 50.000) aan de Tokyo Medical Association ter ondersteuning van de hulpverlening voor COVID-19 en droeg bij aan de schenking van 200.000 maskers aan studenten en medisch personeel in Japan. Hij heeft ook tijd besteed aan het begeleiden van jeugdbadmintonspelers en biedt zodoende aanmoediging en motivatie in deze tijd waarin ze zich bezig moeten houden met andere zaken dan sport.

Pamphinette (Pam) Buisa, Canada, rugby: Pam was mede-organisator van een vredesbijeenkomst voor Black Lives in Victoria, Canada, en is een prominente stem in de Canadese atletische gemeenschap die anderen aanmoedigt om deel te nemen aan antiracistische activiteiten en rechtvaardige verzoening. Daarnaast heeft Pam haar krachten gebundeld met verschillende vrouwen in haar gemeenschap om een COVID-19-noodfonds op te richten en geld in te zamelen voor mensen in nood op Vancouver Island.

“Hoewel het uitstel van de Olympische Spelen voor mij een teleurstelling was, realiseerde ik me meteen dat er belangrijkere dingen te doen waren om onze gemeenschap, ons land en onze wereld te helpen. Ik wist dat ik een belangrijke kans had om mijn stem en mijn middelen te gebruiken om mijn gemeenschap in deze ongekende tijd ondersteuning te bieden,” aldus Simone Manuel. “Bovendien was het ongelooflijk om getuige en deelgenoot te zijn van een keerpunt in de geschiedenis waarin we met elkaar strijden voor gelijkheid voor iedereen.”

The Measure of Greatness is te zien op: https://youtu.be/ZciNNbgXSIA

In het kader van het samenwerkingsverband zet P&G zijn expertise en baanbrekende ideeën in om het IOC te helpen bij het uitbreiden, versnellen en innoveren van de digitale capaciteiten, producten en bedrijfsmiddelen van het IOC. Hiermee ondersteunt het bedrijf de strategie van het IOC om mensen bij de Olympische beweging te betrekken en ook op lange termijn relevant te blijven, zowel tijdens de Spelen als in de tussenliggende periodes.

Jiri Kejval, Marketing Commission Chair van het IOC, stelt: “Deze verlenging van onze overeenkomst met P&G is opnieuw een duidelijk teken van de duurzame aantrekkingskracht van het Worldwide Olympic Partner-programma, evenals van de toewijding waarmee onze partners de Olympische waarden wereldwijd ondersteunen en promoten. Het IOC gebruikt 90 procent van de inkomsten die de organisatie genereert voor het ondersteunen van sport en atleten, het hele jaar door.”

Over Procter & Gamble

P&G levert aan consumenten over de hele wereld met een ijzersterk portfolio van vertrouwde en toonaangevende kwaliteitsmerken, waaronder Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® en Whisper®. De P&G-gemeenschap ontplooit operationele activiteiten in circa 70 landen wereldwijd. Zie https://www.pg.com/ voor het laatste nieuws en uitgebreide informatie over P&G en haar merken.

Over het Internationaal Olympisch Comité

Het Internationaal Olympisch Comité is een onafhankelijke internationale non-profitorganisatie bestaande uit vrijwilligers, die zich inzet voor het bouwen aan een betere wereld door middel van sport. Het comité verdeelt meer dan 90 procent van haar inkomsten over de bredere sportbeweging. Dit betekent dat elke dag een bedrag gelijk aan USD 3,4 miljoen wordt besteed voor het helpen van atleten en sportorganisaties op alle niveaus wereldwijd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.