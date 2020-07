Procter & Gamble e Comitê Olímpico Internacional anunciam uma extensão de sua parceria olímpica mundial até 2028

P&G: The Measure of Greatness (Photo: Business Wire)

P&G: The Measure of Greatness

CINCINNATI (EUA)--(BUSINESS WIRE)--Faltando um ano para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a Procter & Gamble (NYSE: PG) e o Comitê Olímpico Internacional (COI) afirmaram o compromisso da empresa com os Movimentos Olímpicos e Paralímpicos a partir da confirmação de sua parceria mundial para o próximos quatro Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Com base no sucesso dos últimos 10 anos de parceria e nos valores compartilhados por ambas as organizações para melhorar a vida e criar um mundo melhor, a P&G e o COI estão se comprometendo com uma parceria pioneira e voltada para a cidadania para promover importantes trabalhos em áreas-chave – igualdade e inclusão, sustentabilidade ambiental e impacto na comunidade – até Los Angeles 2028. Pela primeira vez, a P&G também garantiu direitos globais de marketing ao Comitê Paralímpico Internacional (CPI) e aos Jogos Paralímpicos através do acordo de colaboração de longo prazo entre COI e CPI, sob o qual o COI supervisiona os programas comerciais do CPI e dos Jogos Paralímpicos.

“Como TOP Partner do COI nos últimos 10 anos, estamos extremamente orgulhosos do trabalho que fizemos juntos”, disse Marc Pritchard, diretor de Marca da P&G. “Enquanto esperamos a próxima década, reconhecemos a oportunidade e a responsabilidade de usar nosso patrocínio dos Jogos Olímpicos para obter um impacto mais amplo. No espírito do Movimento Olímpico, estamos assumindo um compromisso compartilhado por meio de nossa parceria para criar mudanças positivas no mundo nas áreas de igualdade e inclusão, sustentabilidade ambiental e impacto na comunidade. Usaremos cada um dos próximos quatro Jogos como um marco para medir o progresso e deixar um legado significativo.”

O presidente do COI, Thomas Bach, afirmou: “A Procter & Gamble tem sido um verdadeiro parceiro do COI e uma força poderosa no apoio aos ideais do Movimento Olímpico. A um ano dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, temos o prazer de anunciar que seremos ‘mais fortes’ com a P&G até 2028. Com o futuro em mente, priorizamos iniciativas claras orientadas por objetivos que apoiam a visão do COI de construir um mundo melhor por meio do esporte”.

Como parceira global, a P&G continuará apoiando os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Pequim 2022, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles 2028.

Fundo Athletes for Good

Em consonância com a missão do COI de apoiar os atletas e colocá-los no centro do Movimento Olímpico, como parte do próximo capítulo da parceria olímpica e paralímpica da P&G, a empresa lançará o Fundo Athletes for Good, uma iniciativa conjunta entre a P&G, COI e CPI que concederá subsídios para as causas que os atletas e aspirantes aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos estão apoiando para promover um trabalho importante em relação aos valores centrais da cidadania compartilhada. O Fundo Athletes for Good atribuirá um total de 52 subsídios ao longo do próximo ano através de um processo de inscrição na plataforma Athlete365 do COI – representando um a cada semana que antecede a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Podem participar os atletas e aspirantes olímpicos e paralímpicos que estão trabalhando com organizações que estão construindo e servindo suas comunidades nas áreas de impacto comunitário (ajuda de combate à COVID-19), igualdade e inclusão e sustentabilidade ambiental.

The Measure of Greatness

Em comemoração à marca de um ano, e para os atletas que enfrentam um longo caminho até os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a P&G honrou todas as parcerias existentes com os atletas, estendendo muitas até 2021. Por meio de uma série de vídeos digitais intitulada The Measure of Greatness, a P&G também destacará as histórias de atletas e aspirantes olímpicos e paralímpicos do mundo todo que estão se preparando para tomar medidas relevantes para servir suas comunidades em 2020.

Pritchard continuou: “Embora o mundo ao nosso redor possa ter mudado nos últimos meses, nosso objetivo como patrocinador dos Jogos Olímpicos não mudou. Sempre comemoramos a jornada dos atletas rumo a seus sonhos olímpicos e reconhecemos as muitas pessoas que os apoiaram ao longo do caminho. Como parte dessa nova jornada até Tóquio, sabemos que este próximo ano terá um novo significado para os atletas, suas famílias e fãs. Permanecemos firmes em nosso apoio aos atletas e temos a honra de elevar as histórias de atletas e aspirantes olímpicos e paralímpicos excepcionais que deram um passo à frente para liderar suas comunidades em 2020 – não através de suas performances esportivas, mas por sua compaixão, humanidade e amor”.

Iluminando os atletas e aspirantes às Olimpíadas e Paralimpíadas que demonstraram o que significa inspirar dentro e fora do terreno de jogo, The Measure of Greatness conta histórias motivadoras de atletas que usaram esse momento para avançar a um estágio diferente em serviço aos demais. Desde lutar nas linhas de frente no campo da medicina contra a pandemia da COVID-19 até elevar suas vozes pela igualdade racial e usar seus recursos para direcionar equipamentos médicos e alimentos para os mais necessitados, esses atletas resumem como as pessoas podem liderar com amor durante tempos difíceis.

The Measure of Greatness conta histórias inspiradoras dos seguintes atletas e aspirantes às Olimpíadas e Paralimpíadas:

Kim Daybell, Grã-Bretanha, tênis de mesa paralímpico: Kim deveria começar a treinar em tempo integral para se preparar para Tóquio, mas, em vez disso, retornou ao trabalho em tempo integral como médico atendendo pacientes com COVID-19 em um hospital de Londres. Ele trabalha 40-60 horas por semana no hospital, enquanto permanece mental e fisicamente apto para sua contínua jornada no caminho para Tóquio 2020.

Simone Manuel, Estados Unidos, natação: Como a primeira mulher negra a ganhar uma medalha individual na natação olímpica, Simone é uma defensora franca de desafiar os estereótipos raciais na natação competitiva e sempre usou sua plataforma para educar seus seguidores sobre como ser ativamente antirracista, amplificar as vozes negras e incentivar todas as pessoas a sonharem grande e além dos estereótipos. Desde o início do surto de COVID-19, Simone também usou sua plataforma para apoiar organizações que conectam a alimentação insegura a refeições muito necessárias.

Kento Momota, Japão, badminton: Momota-san doou 10% de seu prêmio em dinheiro dos ganhos em torneios de 2019 (US$ 50 mil) à Associação Médica de Tóquio para apoiar os esforços de socorro da COVID-19 e ajudou com a doação de 200 mil máscaras para estudantes e equipe médica no Japão. Ele também dedicou seu tempo a orientar jovens jogadores de badminton, oferecendo incentivo e motivação à medida que eles se afastam do esporte.

Pamphinette (Pam) Buisa, Canadá, rúgbi: Pam coorganizou uma manifestação de paz para negros que vivem em Victoria (Canadá) e é uma voz proeminente na comunidade atlética canadense, incentivando outras pessoas a se envolverem em trabalho antirracista e reconciliação equitativa. Além disso, Pam uniu forças com várias mulheres em sua comunidade para estabelecer e arrecadar fundos para um fundo de ajuda de combate à COVID-19 para pessoas carentes na Ilha de Vancouver.

“Embora o reagendamento dos Jogos Olímpicos tenha sido decepcionante para mim, percebi imediatamente que havia coisas mais importantes que precisavam ser feitas para ajudar nossa comunidade, nosso país e nosso mundo. Eu sabia que tinha uma oportunidade importante de usar minha voz e meus recursos para oferecer suporte à minha comunidade durante esse período sem precedentes”, disse Simone Manuel. “Além disso, foi incrível testemunhar e participar de um momento crucial da história em que estamos lutando coletivamente pela igualdade para todos”.

The Measure of Greatness pode ser visto em: https://youtu.be/ZciNNbgXSIA

Como parte da parceria, a P&G emprestará sua experiência e liderança de pensamento ao COI sobre como crescer, acelerar e trazer inovação para os recursos, produtos e ativos digitais do COI. Esse esforço apoia a estratégia do COI de envolver as pessoas com a marca olímpica e manter a relevância a longo prazo, durante e fora do período dos Jogos.

Jiri Kejval, presidente da Comissão de Marketing do COI, afirmou: “Esta extensão do nosso contrato com a P&G é outro sinal claro do apelo duradouro do programa Parceiro Olímpico Mundial, bem como do compromisso de nossos parceiros em apoiar e promover os valores olímpicos globalmente. Ao redistribuir 90% da receita gerada, o COI pode apoiar o esporte e os atletas durante todo o ano”.

Sobre a Procter & Gamble

A P&G atende os consumidores do mundo inteiro com um dos maiores portfólios de marcas de qualidade, liderança e confiança, que inclui: Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. A comunidade P&G opera em cerca de 70 países. Acesse https://www.pg.com/ para ver as últimas notícias e informações sobre a P&G e suas marcas.

Sobre o Comitê Olímpico Internacional

O Comitê Olímpico Internacional (COI) é uma organização internacional independente, sem fins lucrativos, formada por voluntários, comprometida em construir um mundo melhor através do esporte. Ele redistribui mais de 90% de sua renda ao movimento esportivo mais amplo, o que significa que todos os dias o equivalente a 3,4 milhões de dólares é destinado a ajudar atletas e organizações esportivas em todos os níveis do mundo.

